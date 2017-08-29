Доступные выборы для инвалидов не обеспечены в 18 муниципалитетах Подмосковья

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Помещения для голосования в девяти районах и девяти городских округах Московской области не оборудованы для людей с ограниченными возможностями, сообщает во вторник информационно-организационный отдел аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой.

Отмечается, что представители подмосковного омбудсмена провели мониторинг доступности для инвалидов 950 избирательных участков в 34 муниципальных образованиях, в которых 10 сентября пройдут выборы. Итоги мониторинга доведены до сведения председателя Мособлизбиркома.

"Главам девяти муниципальных районов и девяти городских округов, в которых были выявлены недостатки, направлены письма с просьбой принять меры по обеспечению доступа избирателей с ограниченными возможностями здоровья на избирательные участки в единый день голосования.

Необходимо, чтобы 10 сентября все жители Подмосковья имели равные возможности реализовать свое избирательное право", - цитирует пресс-служба Семенову.

Более 80 избирательных кампаний, в том числе довыборы депутата областной думы по одномандатному округу, пройдут в единый день голосования 10 сентября в Московской области. В Подмосковье будет работать 1002 избирательных участка