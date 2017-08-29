Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Доступные выборы для инвалидов не обеспечены в 18 муниципалитетах Подмосковья

Политика
29 августа, 15:32 UTC+3

Представители подмосковного омбудсмена провели мониторинг доступности для инвалидов 950 избирательных участков в 34 муниципальных образованиях

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Помещения для голосования в девяти районах и девяти городских округах Московской области не оборудованы для людей с ограниченными возможностями, сообщает во вторник информационно-организационный отдел аппарата уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой.

Отмечается, что представители подмосковного омбудсмена провели мониторинг доступности для инвалидов 950 избирательных участков в 34 муниципальных образованиях, в которых 10 сентября пройдут выборы. Итоги мониторинга доведены до сведения председателя Мособлизбиркома.

"Главам девяти муниципальных районов и девяти городских округов, в которых были выявлены недостатки, направлены письма с просьбой принять меры по обеспечению доступа избирателей с ограниченными возможностями здоровья на избирательные участки в единый день голосования.

Необходимо, чтобы 10 сентября все жители Подмосковья имели равные возможности реализовать свое избирательное право", - цитирует пресс-служба Семенову.

Более 80 избирательных кампаний, в том числе довыборы депутата областной думы по одномандатному округу, пройдут в единый день голосования 10 сентября в Московской области. В Подмосковье будет работать 1002 избирательных участка

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Волкер: США не намерены присоединяться к "нормандскому формату"
2
Батурина остается самой богатой женщиной в России по версии Forbes
3
Минтруд представил законопроект о наказании за обман инвалидов и пенсионеров
4
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
5
Слуцкий: идея Украины о признании РФ страной-агрессором несостоятельна и смехотворна
6
МИД РФ: американская атомная бомба В61-12 может снизить порог применения ядерного оружия
7
Летняя Универсиада-2017. Таблица медалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама