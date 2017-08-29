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Слуцкий: идея Украины о признании РФ страной-агрессором несостоятельна и смехотворна

Политика
29 августа, 16:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Украинский законопроект обречен на карикатурность в восприятии здравых европейских политиков, заявил глава комитета Госдумы по международным делам

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Законопроект о признании России страной-агрессором, готовящийся на Украине, несостоятелен и смехотворен. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Россия 24".

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"Инициатива несостоятельна и смехотворна. Она обречена на карикатурность в восприятии здравых политиков в Европе, это очевидно. Нам не стоит этого опасаться. К большому сожалению, подобного рода инициативы и политические проекты свойственны для современной Украины", - подчеркнул он.

При этом, по мнению Слуцкого, идея, заложенная в законопроекте, "с большой долей вероятности идет с Запада". "Вполне возможно, что такой законопроект может быть принят. Дальше украинские политики могут бить себя в грудь перед Вашингтоном и, выслуживаясь лишний раз, попытаться еще раз в этом формате призвать мировое сообщество накануне Генассамблеи ООН признать Россию мировой угрозой, агрессором", - не исключает он.

Слуцкий также предполагает, что инициатива направлена на то, чтобы окончательно подтолкнуть США к предоставлению военной помощи Украине и поставкам летального оружия. "Сегодняшние украинские политики, вооруженные летальным оружием, - это страшно", - добавил он.

В законопроекте о реинтеграции Донбасса Россия впервые будет названа страной-агрессором на уровне украинского законодательства, сообщила в понедельник представитель президента в парламенте Ирина Луценко. По ее словам, доработанный документ практически готов к внесению на рассмотрение парламента уже этой осенью.

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Слуцкий, Леонид Эдуардович
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