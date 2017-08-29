Избирком изменил приглашения на выборы главы Карелии, на которые пожаловались в ЦИК РФ

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 августа. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Центральная избирательная комиссия Карелии прияла решение откорректировать приглашения на выборы главы республики, на которые ранее в Центральную избирательную комиссию России пожаловалась кандидат от партии "Справедливая Россия" Ирина Петеляева. Об этом во вторник рассказали ТАСС в пресс-службе регионального избиркома.

Ранее выдвинутая на выборы депутат Законодательного собрания республики Петеляева направила жалобу на имя главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой, посчитав, что приглашения на выборы содержат элементы агитации за временно исполняющего обязанности главы Карелии Артура Парфенчикова, так как напротив сведений о нем была изображена галка ярко красного цвета с комментарием "Моя Карелия. Мой выборы!"

"В порядке дополнительного контроля, а также в связи с возникшими у руководства ЦИК Карелии сомнениями в том, что использование именно такого сочетания элементов логотипа ЦИК Карелии может вызвать неоднозначную реакцию, комиссия приняла решение, что распространение приглашений необходимо производить с соблюдением следующего обязательного условия - логотип полностью заклеивается светло-зеленой непрозрачной самоклеящейся пленкой размером, соответствующим размеру логотипа и надписи", - сказала представитель избиркома Дарья Голицына.

По ее словам, приглашения изготавливали территориальные избирательные комиссии на деньги, выделенные на подготовку и проведение выборов главы республики. На листовках был логотип ЦИК Карелии, а также галочка на фоне географических очертаний республики, окрашенных в цвета флага Карелии. Они были размещены напротив сведений о кандидате Парфенчикове ("Единая Россия") и ниже сведений о Евгении Ульянове (КПРФ).

"Сами приглашения среди избирателей нигде не распространялись. Измененный вариант не вызвал возражений у представителей Петеляевой. Поданная кандидатом жалоба является избыточной и несвоевременной. Избирательными комиссиями нарушений прав кандидатов допущено не было", - отметила Голицына.

О выборах

На выборах главы Карелии, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября, зарегистрированы семь кандидатов: Парфенчиков, Ульянов, Николай Тараканов ("Родина"), Петеляева, Евгений Беседный (ЛДПР), Елена Гнетова (Партия роста), Ольга Ильюкова ("Патриоты России").

Прямые выборы главы Карелии пройдут впервые с 2002 года.

Президент России Владимир Путин 15 февраля принял отставку Александра Худилайнена с поста главы Карелии и назначил врио руководителя региона Парфенчикова, который ранее являлся директором Федеральной службы судебных приставов РФ.