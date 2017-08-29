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Эксперты назвали прогнозируемыми отставки глав администраций в Крыму

Политика
29 августа, 21:44 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа./ТАСС

Ранее сообщалось, что в отставку были отправлены главы администраций Феодосии, Кировского, Красногвардейского, Джанкойского районов, а также Симферополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа./ТАСС/. Отставки глав ряда регионов Крыма , 28-29 августа 2017 года, были прогнозируемыми, поскольку их руководители имели самый низкий рейтинг доверия у населения, сообщила во вторник ТАСС руководитель филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе социолог Наталья Киселева.

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Ранее сообщалось, что в отставку были отправлены главы администраций Феодосии, Кировского, Красногвардейского, Джанкойского районов, а также Симферополя.

"По имеющимся у меня сведениям, у этих руководителей администраций был самый высокий отрицательный рейтинг среди всех глав администраций в Крыму. Эти отставки вполне совпали с мнением жителей этих городов и районов", - сообщила она. Что касается главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева, то, по словам Киселевой, в последнее время произошло нарастание негатива со стороны жителей крымской столицы.

"Последние данные изучения общественного мнения говорят о том, что большинство жителей Симферополя оценивало работу Бахарева, как отрицательную", - сказала Киселева. Эксперт не исключила, что это не последние отставки в республике.

Глава комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Госсовета Крыма Ефим Фикс также согласен, что произошедшие отставки были ожидаемыми в республике.

"Это нормальный процесс. Чиновники уже выполнили те задачи, которые они выполняли. Мы должны двигаться вперед и решать новые задачи. Придут другие люди и будут работать. Это нормально", - сообщил он ТАСС.

Отставки в Крыму

28 августа глава Крыма Сергей Аксенов заявил об отставках глав Джанкойского района - Александра Бочарова, Кировского района - Анатолия Покидченко, Красногвардейского района - Владимира Ганаги и главы Феодосии Станислава Крысина.

29 августа стало известно, что заявление об увольнении, по состоянию здоровья, подал глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев. Аксенов сообщил, что в ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение вакантных должностей.

В июле 2107 года в Крыму произошли масштабные кадровые изменения. Сначала в отставку были отправлены вице-премьер республики Борис Зимин, министр курортов и туризма региона Сергей Стрельбицкий, министр топлива и энергетики республики Светлана Бородулина и региональный министр ЖКХ Сергей Карпов.

Затем стало известно, что написали заявления об отставке министр транспорта Крыма Анатолий Волков и главный архитектор республики Анна Царева. Также покинул свой пост глава администрации Ялты Андрей Ростенко.

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Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
Темы
Отставки и назначения
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