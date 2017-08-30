Лавров обсудит в Катаре кризис между арабскими странами и Сирию

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ДОХА, 30 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров завершает в среду турне по странам Персидского залива переговорами с руководством Катара. Главными темами станут различные вопросы двусторонних отношений, кризис между Дохой и рядом арабских столиц, а также Сирия.
Намечены встречи Лаврова с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, ожидаются переговоры с главой МИД Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и с госминистром обороны Халедом бен Мухаммедом аль-Атыйей.
Между Россией и Катаром развивается активный политический диалог, особенно в свете встречи на высшем уровне в Москве в январе 2016 года. Глава катарского МИД дважды в этом году посещал РФ - в апреле и июне.
Госминистр обороны Халед бен Мухаммед аль-Атыйя в рамках форума "Армия-2017" провел беседу с российским коллегой Сергеем Шойгу. Аль-Атыйя заявил о намерении приобрести у России технологии для производства систем противовоздушной обороны.
Несмотря на невысокие темпы товарооборота (около $59 млн в 2016 году - прим. ТАСС), в экономической сфере есть знаковые события, в частности инвестиции суверенного фонда Катара в акции "Роснефти" в размере $2,5 млрд.
Как заявил ранее в интервью ТАСС посол России в Дохе Нурмахмад Холов, катарцы проявляют повышенный интерес к российской сельхозпродукции, проектам в области нефтехимии и энергоносителей, а также сфере строительства.
В рамках турне Лавров обсуждал ситуацию вокруг Катара в Кувейте и ОАЭ. 5 июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела, за этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Для возвращения диалога на прежний уровень соседи выдвинули Катару 13 требований.
Кувейт как посредник выступил с идеей о встрече вовлеченных в конфликт государств на высшем уровне, на которой стороны смогли бы обсудить взаимные претензии.
В преддверии турне министра МИД РФ призвал заинтересованные государства "к отказу от конфронтационной риторики, обсуждению накопившихся спорных вопросов за столом переговоров, достижению компромиссных развязок".
Участники кризиса не обращались к России с просьбой быть посредником, Москва поддерживает соответствующие усилия кувейтской стороны и не собирается конкурировать с кем-то в процессе урегулирования.
Позиции Москвы и Дохи по сирийскому кризису в ряде аспектов сильно разнятся, особенно это касается действующего президента Сирии Башара Асада. Россия настаивает на том, что определять судьбу Асада должны только сами сирийцы за столом переговоров.
Кризис между Катаром и рядом арабских стран коснулся и сирийской темы. Так называемый сирийский оппозиционный Высший комитет по переговорам (ВКП) пользовался поддержкой как Дохи, так и Эр-Рияда, в рядах данной группы наметились разногласия.
Тем не менее ВКП проводит консультации с "московской" и "каирской" платформами оппозиции для создания общей делегации на переговорах с правительством Сирии. Москва поддерживает данный процесс и напоминает о важности отказаться от ультиматумов и нереалистичных предварительных условий.