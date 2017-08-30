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Постпред РФ при ООН: КНДР должна прекратить пуски ракет

Политика
30 августа, 3:59 дата обновления: 30 августа, 4:18 UTC+3

Василий Небензя высказался также за снижение военной активности на Корейском полуострове и указал на "срочную необходимость создания атмосферы доверия среди стран региона"

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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя

© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 30 августа. /ТАСС/. Ракетная и ядерная программы КНДР должны быть прекращены, а проблемы Корейского полуострова следует решать мирным путем. Об этом заявил во вторник после закрытых консультаций в СБ ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

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Новый виток напряженности между США и КНДР

"Мы призываем к полному соблюдению резолюций Совета Безопасности ООН, - продолжал он. - Пхеньян должен остановить эти программы и вернуться к режиму нераспространения ядерного оружия, соблюдению правил МАГАТЭ и присоединиться к конвенции о запрещении химического оружия". В то же время, по его словам, "члены Совета Безопасности ООН должны искать мирное, дипломатическое и политическое решение проблем Корейского полуострова". "СБ ООН должен стремиться к снижению напряженности в регионе, другого пути нет", - подчеркнул Небензя.

"Мы выступаем против пусков ракет, осуществленных КНДР, но в то же время, как мы неоднократно отмечали, попытки решения проблем Корейского полуострова через санкции и нажим неэффективны, - подчеркнул постпред РФ. - Этот путь не даст нам достичь желаемого результата. Кроме того, этот путь не предусматривает возможности вступить в конструктивные переговоры с КНДР".

"Военного решения проблем Корейского полуострова нет, и в резолюциях СБ ООН следует подчеркнуть это, - отметил он. - Необходимо также исключить дополнительные односторонние санкции в отношении КНДР помимо тех, что уже введены СБ ООН". Небензя высказался за снижение военной активности на Корейском полуострове и указал на "срочную необходимость создания атмосферы доверия среди стран региона".

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Небензя, Василий Алексеевич
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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