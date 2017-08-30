Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Патрушев: Арктике нужна эффективная архитектура безопасности без ультиматумов и угроз

Политика
30 августа, 7:32 UTC+3 округ/ 30, августа. /ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ призвал объединить усилия во имя общего дела - сохранения региона как уникального природного и культурного наследия всего человечества

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПОСЕЛОК САБЕТТА /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 30 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал продолжить создание эффективной архитектуры безопасности в Арктике, избегая ультиматумов и угроз.

Смотрите также

Замороженные границы: как страны делят Арктику

"Нужно продолжить выстраивать эффективную архитектуру безопасности, которая станет гарантией от любых попыток дестабилизации региона [Арктики]", - заявил он, открывая VII международную встречу представителей государств - членов Арктического совета, стран-наблюдателей в Арктическом совете и зарубежной научной общественности.

"Арктические страны говорят на разных языках, однако в наших силах сделать так, чтобы язык угроз и ультиматумов никогда не звучал на Севере", - добавил секретарь СБ РФ.

"Сегодня, когда вопросы энергетической безопасности приобрели глобальный масштаб и зачастую переходят в политическое измерение, тема арктических ресурсов актуальна, как никогда, - отметил Патрушев. - По современным оценкам, углеводородные запасы в регионе составляют 90 млрд баррелей нефти, 47 трлн кубометров природного газа, а также 44 млрд баррелей газового конденсата".

"Вместе с тем безответственная гонка за ресурсами может стать причиной экологических катастроф и разрушения традиционных укладов жизни народов Севера, - предупредил секретарь Совбеза. - Уникальные особенности Арктики способны мгновенно придать любому негативному инциденту масштабы настоящего бедствия. Поэтому бережное отношение к богатствам региона должно стать главным приоритетом для всех нас".

Патрушев призвал, невзирая на отдельные межгосударственные разногласия, объединить усилия во имя общего дела - сохранения Арктики как уникального природного и культурного наследия всего человечества. "Это подразумевает целый ряд трудных, но все же решаемых задач", - считает он. В частности, необходимо налаживать всеобъемлющий диалог по экономическим вопросам. "Суровые условия региона делают многие начинания настолько сложными, что их осуществление возможно лишь в тесном международном сотрудничестве, - подчеркнул секретарь Совбеза России. - Вы уже знаете, к примеру, что в проекте "Ямал СПГ" участвует российский, китайский и французский капитал, подрядчики и партнеры из десятков стран мира".

Смотрите также

Российские владения в Арктике. Досье

История освоения российской Арктики. Досье

Путин: эффективное освоение Арктики требует открытого и равноправного диалога

Патрушев также призвал повысить роль Северного морского пути и развивать транспортную инфраструктуру в Арктике. 

"Нужно прилагать усилия для повышения доступности арктического региона, - подчеркнул секретарь СБ РФ. - Речь идет в первую очередь о повышении роли Северного морского пути, для развития которого российская сторона прикладывает большие усилия, в том числе в части эксплуатации не имеющего аналогов в мире атомного ледокольного флота". "Доступность Арктики подразумевает также создание инфраструктуры для туризма и привлечения в регион квалифицированных специалистов", - добавил он.

Патрушев отметил необходимость научной и технологической поддержки освоения Арктики. "Арктические технологии - это не дань моде, а выгодная сфера деятельности, - уверен он. - В нашей стране уже успели осознать, что успешное применение в суровых арктических условиях - это уникальный знак качества, который мгновенно делает технологию востребованной и конкурентоспособной".

Секретарь Совбеза РФ считает необходимым вести работу по повышению популярности Арктики, привлекать внимание международного сообщества к вопросам ее освоения и сохранения. "Огромное значение здесь играет развитие арктического туризма, - пояснил Патрушев. - Мы можем рассчитывать на бережное отношение к этому региону лишь тогда, когда все человечество, а не только арктические государства, осознают непреходящую ценность Арктики как общего наследия человечества".

Секретарь СБ РФ подчеркнул, что Арктика сегодня сталкивается с такими вызовами, которые, казалось бы, давно ушли в прошлое. Он сообщил, что по окончании встречи для ее участников покажут презентации о ликвидации вспышки сибирской язвы, произошедшей на Ямале в 2016 году. "Здесь же хотелось бы отметить, что нам тогда удалось не только вовремя остановить распространение опасного заболевания, но и в кратчайшие сроки восстановить имущество, утраченное коренными местными жителями, - заявил Патрушев. - Это лишний раз доказывает: даже сталкиваясь с неординарными вызовами в Арктике, мы можем реагировать на них, соблюдая высочайшие стандарты социальной ответственности".

Инфографика Арктическая зона

Арктическая зона

Арктика — северная полярная область Земли, включающая окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, за исключением прибрежных островов Норвегии, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. С Арктикой "граничат" пять стран: Россия, Канада, США, Норвегия и Дания. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Персоны
Патрушев, Николай Платонович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Фото
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Японии умер пострадавший от бомбардировки Нагасаки
2
LADA назвала стоимость "эксклюзивной" версии модели Vesta
3
В Кузбассе прокурор сбил ребенка
4
Александр Галибин больше не будет вести передачу "Жди меня"
5
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
6
"Звоночки" звенели: что привело к проблемам банка "Открытие"
7
Скрипач Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни
Темы дня
Новости партнеров
Реклама