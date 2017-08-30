Патрушев: Арктике нужна эффективная архитектура безопасности без ультиматумов и угроз

ПОСЕЛОК САБЕТТА /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 30 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев призвал продолжить создание эффективной архитектуры безопасности в Арктике, избегая ультиматумов и угроз.

"Нужно продолжить выстраивать эффективную архитектуру безопасности, которая станет гарантией от любых попыток дестабилизации региона [Арктики]", - заявил он, открывая VII международную встречу представителей государств - членов Арктического совета, стран-наблюдателей в Арктическом совете и зарубежной научной общественности.

"Арктические страны говорят на разных языках, однако в наших силах сделать так, чтобы язык угроз и ультиматумов никогда не звучал на Севере", - добавил секретарь СБ РФ.

"Сегодня, когда вопросы энергетической безопасности приобрели глобальный масштаб и зачастую переходят в политическое измерение, тема арктических ресурсов актуальна, как никогда, - отметил Патрушев. - По современным оценкам, углеводородные запасы в регионе составляют 90 млрд баррелей нефти, 47 трлн кубометров природного газа, а также 44 млрд баррелей газового конденсата".

"Вместе с тем безответственная гонка за ресурсами может стать причиной экологических катастроф и разрушения традиционных укладов жизни народов Севера, - предупредил секретарь Совбеза. - Уникальные особенности Арктики способны мгновенно придать любому негативному инциденту масштабы настоящего бедствия. Поэтому бережное отношение к богатствам региона должно стать главным приоритетом для всех нас".

Патрушев призвал, невзирая на отдельные межгосударственные разногласия, объединить усилия во имя общего дела - сохранения Арктики как уникального природного и культурного наследия всего человечества. "Это подразумевает целый ряд трудных, но все же решаемых задач", - считает он. В частности, необходимо налаживать всеобъемлющий диалог по экономическим вопросам. "Суровые условия региона делают многие начинания настолько сложными, что их осуществление возможно лишь в тесном международном сотрудничестве, - подчеркнул секретарь Совбеза России. - Вы уже знаете, к примеру, что в проекте "Ямал СПГ" участвует российский, китайский и французский капитал, подрядчики и партнеры из десятков стран мира".

Патрушев также призвал повысить роль Северного морского пути и развивать транспортную инфраструктуру в Арктике.

"Нужно прилагать усилия для повышения доступности арктического региона, - подчеркнул секретарь СБ РФ. - Речь идет в первую очередь о повышении роли Северного морского пути, для развития которого российская сторона прикладывает большие усилия, в том числе в части эксплуатации не имеющего аналогов в мире атомного ледокольного флота". "Доступность Арктики подразумевает также создание инфраструктуры для туризма и привлечения в регион квалифицированных специалистов", - добавил он.

Патрушев отметил необходимость научной и технологической поддержки освоения Арктики. "Арктические технологии - это не дань моде, а выгодная сфера деятельности, - уверен он. - В нашей стране уже успели осознать, что успешное применение в суровых арктических условиях - это уникальный знак качества, который мгновенно делает технологию востребованной и конкурентоспособной".

Секретарь Совбеза РФ считает необходимым вести работу по повышению популярности Арктики, привлекать внимание международного сообщества к вопросам ее освоения и сохранения. "Огромное значение здесь играет развитие арктического туризма, - пояснил Патрушев. - Мы можем рассчитывать на бережное отношение к этому региону лишь тогда, когда все человечество, а не только арктические государства, осознают непреходящую ценность Арктики как общего наследия человечества".

Секретарь СБ РФ подчеркнул, что Арктика сегодня сталкивается с такими вызовами, которые, казалось бы, давно ушли в прошлое. Он сообщил, что по окончании встречи для ее участников покажут презентации о ликвидации вспышки сибирской язвы, произошедшей на Ямале в 2016 году. "Здесь же хотелось бы отметить, что нам тогда удалось не только вовремя остановить распространение опасного заболевания, но и в кратчайшие сроки восстановить имущество, утраченное коренными местными жителями, - заявил Патрушев. - Это лишний раз доказывает: даже сталкиваясь с неординарными вызовами в Арктике, мы можем реагировать на них, соблюдая высочайшие стандарты социальной ответственности".

Инфографика Арктическая зона Арктика — северная полярная область Земли, включающая окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, за исключением прибрежных островов Норвегии, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. С Арктикой "граничат" пять стран: Россия, Канада, США, Норвегия и Дания.