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Путин: эффективное освоение Арктики требует открытого и равноправного диалога

Политика
30 августа, 7:00 дата обновления: 30 августа, 7:11 UTC+3 округ/ 30, августа. /ТАСС

Президент отметил, что Россия уделяет особое внимание защите уникальной природной среды Севера, самобытной культуры и образа жизни малочисленных коренных народов

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© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ПОСЕЛОК САБЕТТА /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что эффективного освоения Арктики можно добиться за счет открытого, равноправного и результативного подхода к решению этого вопроса.

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"Открытый, равноправный, результативный подход необходим для эффективного хозяйственного освоения Арктики, для укрепления международного политического, экономического, общественного диалога, направленного на решение актуальных вопросов региона", - отметил он в приветствии участникам VII Международной встречи представителей государств - членов Арктического совета, стран-наблюдателей в Арктическом совете и зарубежной научной общественности.

Обращение главы государства зачитал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, который возглавляет российскую делегацию на этой встрече.

Путин назвал символичным тот факт, что встреча проходит в поселке Сабетта, где завершается масштабный энергетический проект "Ямал СПГ". "Это яркий пример взаимовыгодного многостороннего сотрудничества, бережного отношения к хрупкой экосистеме Заполярья", - подчеркнул глава государства. "Только коллективными усилиями, учитывая интересы всех сторон, мы сможем продвинуться на пути к формированию устойчивой архитектуры безопасности в Арктике, отвечающей современным вызовам", - добавил он.

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По словам президента, Россия уделяет приоритетное внимание комплексному развитию своих северных территорий, реализует здесь долгосрочную стратегию по расширению логистической инфраструктуры, созданию условий для социально-экономического и промышленного роста. "В осуществлении этих планов мы готовы к тесной кооперации со всеми заинтересованными сторонами, - заверил Путин. - При этом нашим ключевым приоритетом остается защита уникальной природной среды Севера, самобытной культуры и образа жизни малочисленных коренных народов".

Глава государства пожелал участникам форума успешной работы, плодотворного общения и всего самого доброго.

Инфографика Арктическая зона

Арктическая зона

Арктика — северная полярная область Земли, включающая окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами, за исключением прибрежных островов Норвегии, а также прилегающие части Атлантического и Тихого океанов. С Арктикой "граничат" пять стран: Россия, Канада, США, Норвегия и Дания. 

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