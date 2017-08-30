Лавров проводит переговоры за закрытыми дверями с эмиром Катара

ДОХА, 30 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

Встреча проходит за закрытыми дверями. Ожидается, что на ней стороны обсудят двусторонние связи, а также ситуацию в Сирии и кризис в отношениях Дохи с ее арабскими соседями.

В столице эмирата также запланированы встречи Лаврова с главой катарского МИД Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и госминистром по делам обороны Халедом бен Мухаммедом аль-Атыйе.

В Доху Лавров прибыл из ОАЭ. Ранее российский министр провел переговоры со своими партнерами в Кувейте.