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РФ не собирается выступать с инициативами по урегулированию кризиса в Персидском заливе

Политика
30 августа, 12:31 дата обновления: 30 августа, 13:18 UTC+3

Глава МИД России Сергей Лавров также заявил, что ситуацию вокруг Катара целесообразнее всего решать в Совете сотрудничества арабских государств залива

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и эмир государства Катар Тамим бен Хамад Аль Тани

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и эмир государства Катар Тамим бен Хамад Аль Тани

ДОХА, 30 августа. /ТАСС/. Дипломатический кризис вокруг Катара целесообразнее всего решать в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Катаре.

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"Мы не занимаемся посредническими функциями, есть посредничество Кувейта, - сказал он. - Убеждены, что эту проблему целесообразнее всего решать в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива".

"Знаем также, что и госсекретарь США Рекс Тиллерсон предлагал посреднические услуги, - отметил министр. - Будем приветствовать, если его предложения достигнут результата и усилия увенчаются успехом. Но мы сами никаких идей, которые отличались бы от того, что предлагает Кувейт или США, не вносили и не считаем это нужным".

По словам главы МИД РФ, есть достаточно предложений, на основе которых "можно вполне начинать диалог". "Будем продолжать нашу линию в контактах со всеми странами региона", - заявил Лавров.

Москва призывает Доху и арабские страны отказаться от воинственной риторики и искать выход из кризиса через диалог и компромиссы.

"Мы убеждены, что необходимо искать развязку на основе поиска взаимоприемлемых подходов, отказа от контрпродуктивной воинственной риторики, через диалог, через компромиссы", - подчеркнул министр.

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