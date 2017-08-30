РФ не собирается выступать с инициативами по урегулированию кризиса в Персидском заливе

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ДОХА, 30 августа. /ТАСС/. Дипломатический кризис вокруг Катара целесообразнее всего решать в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров в Катаре.
"Мы не занимаемся посредническими функциями, есть посредничество Кувейта, - сказал он. - Убеждены, что эту проблему целесообразнее всего решать в рамках Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива".
"Знаем также, что и госсекретарь США Рекс Тиллерсон предлагал посреднические услуги, - отметил министр. - Будем приветствовать, если его предложения достигнут результата и усилия увенчаются успехом. Но мы сами никаких идей, которые отличались бы от того, что предлагает Кувейт или США, не вносили и не считаем это нужным".
По словам главы МИД РФ, есть достаточно предложений, на основе которых "можно вполне начинать диалог". "Будем продолжать нашу линию в контактах со всеми странами региона", - заявил Лавров.
Москва призывает Доху и арабские страны отказаться от воинственной риторики и искать выход из кризиса через диалог и компромиссы.
"Мы убеждены, что необходимо искать развязку на основе поиска взаимоприемлемых подходов, отказа от контрпродуктивной воинственной риторики, через диалог, через компромиссы", - подчеркнул министр.