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Лавров посетит Саудовскую Аравию в начале сентября

Политика
30 августа, 12:27 UTC+3

Об этом российский министр сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Катар

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ДОХА, 30 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в начале сентября посетит Саудовскую Аравию.

"В начале сентября предстоит моя поездка в Саудовскую Аравию и Иорданию", - сказал он в среду на пресс-конференции по итогам визита в Катар.

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