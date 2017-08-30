Лавров посетит Саудовскую Аравию в начале сентября

ДОХА, 30 августа. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в начале сентября посетит Саудовскую Аравию.

"В начале сентября предстоит моя поездка в Саудовскую Аравию и Иорданию", - сказал он в среду на пресс-конференции по итогам визита в Катар.