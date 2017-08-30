Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Политика
30 августа, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Российский лидер по телефону обсудил с президентом Белоруссии график контактов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко. "Глава российского государства тепло поздравил коллегу с днем рождения, пожелав крепкого здоровья и дальнейших успехов", - сообщила пресс-служба Кремля.

"Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня, а также график предстоящих контактов", - добавили в пресс-службе.

Ранее Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму.

30 августа Лукашенко исполняется 63 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Белоруссия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Лукашенко, Александр Григорьевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
Фото
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Васильева пообещала вернуть профориентацию в школы
2
Ирландские ученые установили связь между микрофлорой кишечника и мозговой деятельностью
3
Источник: "Зенит" не готов выполнить просьбу Манчини о покупке трех новых игроков
4
Генпрокуратура проверяет информацию о нарушениях при съемках программы "Пока все дома"
5
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
6
Пожар потушен в кафе на юго-западе Москвы
7
Источник: Джабраилов, устроивший стрельбу в московском отеле, был в состоянии опьянения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама