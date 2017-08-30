Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Белоруссии Александру Лукашенко. "Глава российского государства тепло поздравил коллегу с днем рождения, пожелав крепкого здоровья и дальнейших успехов", - сообщила пресс-служба Кремля.

"Были обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня, а также график предстоящих контактов", - добавили в пресс-службе.

Ранее Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму.

30 августа Лукашенко исполняется 63 года.