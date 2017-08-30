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Лавров: Россия не располагает информацией о готовящемся нападении на Израиль

Политика
30 августа, 12:35 дата обновления: 30 августа, 12:56 UTC+3

Глава МИД РФ прокомментировал данные о намерении Ирана создать площадки в Сирии и Ливане для размещения высокоточных ракет, способных нанести удар по Израилю

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Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

ДОХА, 30 августа. /ТАСС/. Россия не располагает информацией о том, что кто-то готовит нападение на Израиль. Об этом заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров в Катаре.

"Информацией о том, что кто-то готовит нападение на Израиль мы не располагаем", - ответил министр в связи с появившимися сообщениями о намерении Ирана создавать площадки в Сирии и Ливане для размещения там высокоточных ракет, способных нанести удар по еврейскому государству.

Коснувшись вопроса о характере сотрудничества между Ираном и Сирией, глава МИД РФ подчеркнул, что "если их [Ирана и Сирии] двустороннее взаимодействие в любой сфере осуществляется без нарушения основополагающих норм международного права, это не должно вызывать ни у кого никаких вопросов".

"Если кто-либо вообще на пространстве Ближнего Востока или в другом регионе мира планирует нарушать международное право путем подрыва суверенитета, территориальной целостности любого государства, в том числе и, конечно же, всех государств Ближнего Востока и Северной Африки, это осуждается", - добавил Лавров.

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Страны
Иран Ливан Катар Сирия Россия Израиль
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Лавров, Сергей Викторович
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