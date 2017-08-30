Лавров: спецслужбы ФРГ не могут предъявить ни одного факта вмешательства РФ в выборы

ДОХА, 30 августа. /ТАСС/. Спецслужбы ФРГ не обладают какими-либо доказательствами якобы возможного вмешательства России в выборы в Германии. Об этом в среду заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Я не знаю, зачем германская контрразведка делает заявления о вмешательстве России в избирательную кампанию ФРГ, - сказал он. - Может быть они хотят доказать свою эффективность, но ни одного факта предъявить не могут".

"Но если говорить о фактах, то всем хорошо известно, что некоторое время назад выяснилось, что канцлера Германии прослушивали американские спецслужбы. Я не припомню, чтобы об этом установленном факте германская контрразведка что-то сказала", - добавил Лавров.