Путин встретится с врио главы Адыгеи

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет встречу с врио главы Адыгеи Муратом Кумпиловым, а также будет готовиться к саммиту БРИКС в Китае и Восточному экономическому форуму, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, президент работает 30 августа "в рутинном режиме в Москве".

"Он проводит рабочие встречи и совещания, в том числе общение с руководителями регионов. Сегодня президент примет исполняющего обязанности главы Адыгеи Мурата Кумпилова", - сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Путин и Кумпилов обсудят не только макроэкономические вопросы и социально-экономические показатели, но и конкретные прикладные темы, "как это любит в последнее время президент".

Песков добавил, что одновременно президент готовится к предстоящей поездке в Китай, которая начнется в воскресенье, 3 сентября, "там запланировано много контактов". После этого Путин примет участие в Восточном экономическом форуме, "который также обещает быть весьма насыщенным с точки зрения контента и международных контактов на полях", сказал пресс-секретарь президента.