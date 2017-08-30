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Путин встретится с врио главы Адыгеи

Политика
30 августа, 15:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Владимир Путин и Мурат Кумпилов обсудят как макроэкономические вопросы и социально-экономические показатели, так и конкретные прикладные темы, сообщил пресс-секретарь российского лидера

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет встречу с врио главы Адыгеи Муратом Кумпиловым, а также будет готовиться к саммиту БРИКС в Китае и Восточному экономическому форуму, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, президент работает 30 августа "в рутинном режиме в Москве".

"Он проводит рабочие встречи и совещания, в том числе общение с руководителями регионов. Сегодня президент примет исполняющего обязанности главы Адыгеи Мурата Кумпилова", - сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Путин и Кумпилов обсудят не только макроэкономические вопросы и социально-экономические показатели, но и конкретные прикладные темы, "как это любит в последнее время президент".

Песков добавил, что одновременно президент готовится к предстоящей поездке в Китай, которая начнется в воскресенье, 3 сентября, "там запланировано много контактов". После этого Путин примет участие в Восточном экономическом форуме, "который также обещает быть весьма насыщенным с точки зрения контента и международных контактов на полях", сказал пресс-секретарь президента.

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Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович Кумпилов, Мурат Каральбиевич
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