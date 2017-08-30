МИД выясняет обстоятельства исчезновения российской журналистки в Киеве

Колобков: все выплаты легкоатлетам РФ за ЧМ-2017 будут перечислены в четвертом кварталеСпорт 30 августа, 17:00
"Саранск меня покорил": иностранные журналисты о подготовке России к ЧМ-2018Спорт 30 августа, 16:57
Федор Чудинов проведет следующий бой 3 ноября в Нижнем НовгородеСпорт 30 августа, 16:54
Евгений Малкин запустил свою линию одеждыСпорт 30 августа, 16:50
Два удара: сборная России стала четвертой на Универсиаде в ТайбэеСпорт 30 августа, 16:44
Проведший 21 сезон в клубе НХЛ "Аризона" Доан объявил о завершении карьерыСпорт 30 августа, 16:40
Полковника Захарченко подозревают еще в одном эпизоде взяткиПроисшествия 30 августа, 16:38
Пять фильмов Венецианского кинофестиваля, которые заслуживают вниманияКультура 30 августа, 16:27
Церемония закрытия летней Универсиады 2017 года прошла в ТайбэеСпорт 30 августа, 16:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские дипломаты выясняют обстоятельства исчезновения на Украине корреспондентки российского Первого канала Анны Курбатовой. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"МИД России и российские загранучреждения выясняют обстоятельства исчезновения на Украине корреспондентки Первого канала", - сказала она.
Как сообщил в среду Первый канал, журналистку могли похитить в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). В настоящее время ее судьба неизвестна.
В СБУ комментируя обстоятельства исчезновения журналистки изданию "Украинская правда" заявили, что "все происходит в рамках законодательства".
Анна Курбатова родом из Ставрополя. Последние семь сюжетов журналистки, вышедшие в эфир Первого канала, касались ситуации на Украине. Накануне похищения она подготовила репортаж о гонениях на журналистов на Украине, а за несколько дней до этого на Первом канале вышел ее репортаж о военном параде в День независимости страны.