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МИД выясняет обстоятельства исчезновения российской журналистки в Киеве

Политика
30 августа, 15:36 дата обновления: 30 августа, 15:44 UTC+3

Как ранее сообщил Первый канал, Анну Курбатову могли похитить в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Российские дипломаты выясняют обстоятельства исчезновения на Украине корреспондентки российского Первого канала Анны Курбатовой. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"МИД России и российские загранучреждения выясняют обстоятельства исчезновения на Украине корреспондентки Первого канала", - сказала она.

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Как сообщил в среду Первый канал, журналистку могли похитить в Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). В настоящее время ее судьба неизвестна.

В СБУ комментируя обстоятельства исчезновения журналистки изданию "Украинская правда" заявили, что "все происходит в рамках законодательства".

Анна Курбатова родом из Ставрополя. Последние семь сюжетов журналистки, вышедшие в эфир Первого канала, касались ситуации на Украине. Накануне похищения она подготовила репортаж о гонениях на журналистов на Украине, а за несколько дней до этого на Первом канале вышел ее репортаж о военном параде в День независимости страны.

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