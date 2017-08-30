Нового главу администрации Симферополя выберут на открытом конкурсе

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БАКАЛЬСКАЯ КОСА /Крым/, 30 августа. /ТАСС/. Власти Крыма проведут открытый публичный конкурс, по итогам которого будет выбран новый руководитель администрации столицы региона - города Симферополя. В конкурсную комиссию войдет глава полуострова Сергей Аксенов, сообщил он в среду на встрече с молодыми журналистами на форуме "Таврида".
Прежний руководитель администрации Симферополя Геннадий Бахарев, который руководил городом с 2014 года, ушел в отставку во вторник по состоянию здоровья.
"Будет публичный открытый конкурс [по отбору кандидатур на должность главы администрации Симферополя] <...> Я буду в конкурсной комиссии, поскольку это столица Крыма. Будем вместе обсуждать", - сказал Аксенов.
Глава Крыма добавил, что, на его взгляд, администрацию Симферополя должен возглавить местный житель, который знает проблемы города. "Будет только местный. Руководить на местах в муниципальных образованиях должны уроженцы этих мест, которые знают, что происходит в городе", - пояснил глава региона.
В среду Аксенов побывал на молодежном форуме "Таврида" на Бакальской косе в Крыму. В эти дни там проходит смена для молодых журналистов, которую проводит Общероссийский народный фронт.