Захарова: арест Курбатовой на Украине могли бы прокомментировать главы МИД стран ОБСЕ

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что по поводу ареста и ожидаемой депортации российской журналистки Первого канала Анны Курбатовой вполне могли бы высказаться главы внешнеполитических ведомств стран - участниц ОБСЕ.
"А кто-нибудь из, например, глав МИД стран ОБСЕ выскажется? Уже пора", - написала она в среду на своей странице в Facebook после того, как офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призвал Украину "не арестовывать и не депортировать журналистов из других государств - участников ОБСЕ".
В среду российские телеканалы сообщили о похищении в Киеве специального корреспондента Первого канала Анны Курбатовой. Позже пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что Курбатова "будет принудительно возвращена в РФ".