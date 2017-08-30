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Захарова: арест Курбатовой на Украине могли бы прокомментировать главы МИД стран ОБСЕ

Политика
30 августа, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Заявление официальный представитель МИД сделала после призыва офиса представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ к Киеву "не арестовывать и не депортировать" журналистов из других стран - участниц ОБСЕ

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что по поводу ареста и ожидаемой депортации российской журналистки Первого канала Анны Курбатовой вполне могли бы высказаться главы внешнеполитических ведомств стран - участниц ОБСЕ.

"А кто-нибудь из, например, глав МИД стран ОБСЕ выскажется? Уже пора", - написала она в среду на своей странице в Facebook после того, как офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ призвал Украину "не арестовывать и не депортировать журналистов из других государств - участников ОБСЕ".

В среду российские телеканалы сообщили о похищении в Киеве специального корреспондента Первого канала Анны Курбатовой. Позже пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская сообщила, что Курбатова "будет принудительно возвращена в РФ".

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Темы
Кризис на Украине Похищение российской журналистки на Украине
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Захарова, Мария Владимировна
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