Косачев полагает, что СБУ следует признать запрещенной на территории РФ

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Методы работы Службы безопасности Украины (СБУ) являются одиозными, следует подумать над признанием ведомства запрещенной организацией на территории России. Такое мнение высказал журналистам глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, комментируя ситуацию вокруг корреспондента Первого канала.

"Арест и выдворение журналистки одного из ведущих российских каналов - вопиющий и исключительный случай", - подчеркнул сенатор. По его оценке, методы работы СБУ становятся все более одиозными, а "главное приложение усилий не оставляет сомнения: подавлять все, что не идет в ногу с официальными версиями событий".

"Думается, уже есть основания признавать эту организацию запрещенной на территории России по аналогии с "Правым сектором" или "Исламским государством": методы и последствия их действий все более похожи", - заявил Косачев.

Парламентарий отметил, что ситуация со свободой слова на Украине резко ухудшается. Он также полагает, что случаи нарушения прав журналистов на Украине должны расследоваться на международном уровне. "Без окрика из европейских структур Киев точно не остановится - права человека, включая права журналистов, действуют там только в пламенных речах украинских политиков в адрес западных партнеров с требованием новых денег за примерное воплощение "европейских ценностей",- заключил он.