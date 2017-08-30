Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Косачев полагает, что СБУ следует признать запрещенной на территории РФ

Политика
30 августа, 19:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

Сенатор назвал арест и выдворение журналистки одного из ведущих российских каналов СБУ "вопиющим и исключительным случаем"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Методы работы Службы безопасности Украины (СБУ) являются одиозными, следует подумать над признанием ведомства запрещенной организацией на территории России. Такое мнение высказал журналистам глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев, комментируя ситуацию вокруг корреспондента Первого канала.

Смотрите также
Анна Курбатова

Случаи задержания и похищения российских журналистов на Украине с 2014 года. Досье

"Арест и выдворение журналистки одного из ведущих российских каналов - вопиющий и исключительный случай", - подчеркнул сенатор. По его оценке, методы работы СБУ становятся все более одиозными, а "главное приложение усилий не оставляет сомнения: подавлять все, что не идет в ногу с официальными версиями событий".

"Думается, уже есть основания признавать эту организацию запрещенной на территории России по аналогии с "Правым сектором" или "Исламским государством": методы и последствия их действий все более похожи", - заявил Косачев.

Парламентарий отметил, что ситуация со свободой слова на Украине резко ухудшается. Он также полагает, что случаи нарушения прав журналистов на Украине должны расследоваться на международном уровне. "Без окрика из европейских структур Киев точно не остановится - права человека, включая права журналистов, действуют там только в пламенных речах украинских политиков в адрес западных партнеров с требованием новых денег за примерное воплощение "европейских ценностей",- заключил он.

Смотрите также

МИД назвал похищение в Киеве российской журналистки целенаправленной провокацией

Международная федерация журналистов проверяет информацию о задержании Курбатовой в Киеве

Киев депортирует российскую журналистку за "очернение" Украины

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Похищение российской журналистки на Украине
Страны
Россия Украина
Персоны
Косачев, Константин Иосифович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Фото
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Киев депортирует российскую журналистку за "очернение" Украины
2
Киев потребовал от ЕК разъяснить слова Юнкера о том, что Украина не является членом ЕС
3
Власти Крыма выставят на продажу принадлежавшие Коломойскому АЗС
4
Обвиняемого в избиении блогера в Парке Горького арестовали на 1,5 месяца
5
Студенты московского вуза помогли таежной отшельнице Агафье Лыковой подготовиться к зиме
6
"Газпром": новые санкции США не мешают привлекать средства на внешних рынках
7
Всероссийский урок "Россия, устремленная в будущее" пройдет 1 сентября
Темы дня
Новости партнеров
Реклама