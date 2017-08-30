Россия и Катар намерены наращивать многоплановое двустороннее сотрудничество

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Россия и Катар планируют наращивать многоплановое двустороннее сотрудничество и продолжить работу по реализации перспективных взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ по итогам рабочего визита в Катар министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

"В ходе состоявшихся [в рамках визита] бесед было выражено общее удовлетворение нынешним состоянием российско-катарских отношений, подтвержден настрой Москвы и Дохи на дальнейшее поступательное развитие многопланового сотрудничества в соответствии с договоренностями, достигнутыми по результатам контактов между двумя странами на высшем и высоком уровнях, - констатировали в дипведомстве. - Условлено продолжить совместную работу по реализации уже действующих и согласованию новых перспективных взаимовыгодных проектов в торгово-экономической и инвестиционной сферах, наращиванию гуманитарных обменов, связей в области культуры и спорта".

В МИД РФ отметили, что "значительное внимание при обмене мнениями по ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке и в Северной Африке, было уделено нынешней кризисной ситуации в отношениях Дохи с рядом других арабских столиц". Лавров разъяснил "последовательную принципиальную российскую позицию в пользу разрешения возникающих разногласий путем конструктивного диалога, как это предусматривает соответствующая посредническая миссия руководства Кувейта".

"С акцентом на необходимость скорейшего восстановления национального согласия при одновременной решительной борьбе с терроризмом затрагивалось положение в "горячих точках" ближневосточного региона, в частности в Сирии, Ливии, Йемене и на палестинских территориях, - указывается в сообщении. - Было констатировано совпадение подходов в том, что судьбу своих стран должны определять их народы в соответствии с фундаментальными основами международного права".

В ходе рабочего визита в Катар 29-30 августа глава МИД РФ Сергей Лавров был принят эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, провел переговоры с главой катарского внешнеполитического ведомства Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани, встретился с государственным министром по делам обороны Катара Халедом бен Мухаммедом аль-Атыйей.