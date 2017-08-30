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Лавров и Тиллерсон обсудили ситуацию вокруг ракетного пуска КНДР

Политика
30 августа, 22:31 UTC+3

Глава МИД РФ и госсекретарь США констатировали, что данный шаг стал очередным нарушением КНДР резолюций СБ ООН

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг ракетного пуска КНДР, осуществленного во вторник. Об этом заявили в среду в российском дипведомстве.

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"В центре внимания находилась ситуация вокруг осуществленного Северной Кореей накануне ракетного пуска. Стороны констатировали, что данный шаг стал очередным грубым нарушением Пхеньяном целого ряда резолюций Совета Безопасности ООН", - сообщили в МИД РФ.

Как добавили в дипведомстве, Лавров акцентировал безальтернативность поиска политико-дипломатических путей преодоления напряженности на Корейском полуострове и необходимость воздерживаться от любых шагов военного характера, чреватых непредсказуемыми последствиями.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
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