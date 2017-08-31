Путин рассчитывает на развитие связей с Киргизией для безопасности в Центральной Азии

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает на развитие связей РФ и Киргизии в общих интересах двух стран в русле укрепления безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе. Как сообщили в пресс-службе Кремля, об этом он заявил в телеграмме президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву по случаю национального праздника - Дня независимости.
В поздравлении он высоко оценил динамичное развитие российско-киргизских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.
"Между нашими странами налажен содержательный политический диалог, плодотворное двустороннее сотрудничество в различных сферах, эффективное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и других международных структур", - подчеркнул глава государства. "Путин выразил уверенность в дальнейшем наращивании всего комплекса российско-киргизских связей в общих интересах двух стран, в русле укрепления безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе", - отметили в Кремле.