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Путин рассчитывает на развитие связей с Киргизией для безопасности в Центральной Азии

Политика
31 августа, 10:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Президент России высоко оценил динамичное развитие российско-киргизских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает на развитие связей РФ и Киргизии в общих интересах двух стран в русле укрепления безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе. Как сообщили в пресс-службе Кремля, об этом он заявил в телеграмме президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву по случаю национального праздника - Дня независимости.

В поздравлении он высоко оценил динамичное развитие российско-киргизских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.

"Между нашими странами налажен содержательный политический диалог, плодотворное двустороннее сотрудничество в различных сферах, эффективное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ и других международных структур", - подчеркнул глава государства. "Путин выразил уверенность в дальнейшем наращивании всего комплекса российско-киргизских связей в общих интересах двух стран, в русле укрепления безопасности и стабильности в Центральноазиатском регионе", - отметили в Кремле.

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Персоны
Путин, Владимир Владимирович Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
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