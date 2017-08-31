ВЦИОМ: более 50% жителей Ярославской области готовы поддержать Миронова на выборах

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Более половины избирателей Ярославской области заявили о желании проголосовать 10 сентября на выборах губернатора за временно исполняющего обязанности главы региона Дмитрия Миронова. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в четверг.

"Декларируемый электоральный рейтинг Миронова - 55% среди всех опрошенных", - говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Такова доля граждан, выразивших готовность проголосовать за него среди других кандидатов, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Рейтинги остальных кандидатов, по данным социологов ВЦИОМ, находятся в коридоре от 0 до 3%, суммарный декларируемый электоральный результат остальных кандидатов составляет 6%. 13% респондентов сказали, что не пошли бы на выборы, 1% - что испортили бы бюллетень, 1% - что хотели бы проголосовать за кого-нибудь другого. Еще 24% затруднились ответить.

Помимо Миронова, на пост губернатора претендуют депутат областной думы Михаил Парамонов (КПРФ), депутат облдумы Сергей Балабаев ("Парнас"), координатор ярославского городского отделения ЛДПР Андрей Ватлин и безработный Кирилл Панько ("Коммунисты России").

Уровень одобрения врио губернатора населением "умеренно высок", считают эксперты ВЦИОМ: 53% жителей положительно оценивают его работу, доля негативных ответов составляет 8%, еще 17% заявили, что ничего не знают о его работе, а 22% затруднились ответить. Кроме того, 51% респондентов относятся к Миронову с доверием, об обратном говорят лишь 5%. При этом 30% заявили, что не могут оценить работу Миронова, а 14% жителей Ярославской области сказали, что не знают такого политика.

За то, чтобы Миронов и дальше оставался на посту главы региона, выступают 67% жителей, тогда как запрос на нового губернатора выразили только 9%, 24% затруднились с ответом, отмечается в сообщении. Наиболее очевидным успехом за время работы Миронова на посту врио губернатора области жители региона считают улучшение дорожно-транспортной ситуации (28%), благоустройство в целом (5%), развитие экономики, подъем промышленности, сельского хозяйства (4%).