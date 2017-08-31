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Посол в РФ: Рига не должна впадать в истерику от учений "Запад-2017"

Политика
31 августа, 11:24 UTC+3 РИГА РИГА 31, августа. /ТАСС

По мнению Мариса Риекстиньша, "у каждой страны, в том числе Белоруссии, России или Латвии, есть право развивать свою обороноспособность, проводя такие учения"

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Посол Латвии в России Марис Риекстиньш

Посол Латвии в России Марис Риекстиньш

© Тимур Субханкулов/ТАСС

РИГА, 31 августа. /ТАСС/. Латвии не стоит преувеличивать возможные угрозы от предстоящих в сентябре российско-белорусских военных учений "Запад-2017". Такое мнение в четверг высказал новый посол этой балтийской республики в Москве Марис Риекстиньш.

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"Это не первые такого рода учения России и Белоруссии, которые проводятся у наших границ. В течение последних шести лет таких учений было несколько. Я думаю, что мы не должны преувеличивать опасения по поводу них. Надо быть бдительными, но не вдаваться в истерику", - сказал он в эфире Латвийского телевидения.

Полученные от России и Белоруссии приглашения направить на эти учения наблюдателей из Латвии Риекстиньш считает положительным жестом, тем не менее, республика хотела бы больше прозрачности от этих маневров. "В учениях как таковых нет ничего необычного или из ряда вон выходящего. У каждой страны, в том числе Белоруссии, России или Латвии, есть право развивать свою обороноспособность, проводя такие учения. То, чего хотим мы, - это больше открытости", - указал посол Латвии в РФ.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2017" запланированы на период с 14 по 20 сентября. В них будет задействовано около 12,7 тысячи человек и до 680 единиц техники. Некоторые западные страны выразили обеспокоенность по поводу проведения этих маневров. Между тем замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин опроверг утверждения о возможной "российской угрозе" в связи с этими учениями, заверив, что они носят сугубо оборонительный характер.

Рига ранее получила от Москвы и Минска официальное приглашение направить на эти маневры трех своих наблюдателей. При этом опасения по поводу возможных провокаций в ходе учений ранее высказал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс. Между тем президент республики Раймондс Вейонис указал, что эти маневры являются элементом дополнительного напряжения в регионе, но прямой военной угрозы для Латвии и стран Балтии от них не исходит. В свою очередь Полиция безопасности заявила о намерении предпринять ряд мер безопасности и призвала организаторов игр с военной симуляцией отказаться от их проведения во время учений "Запад-2017".

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