Конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя назначен на 21 сентября

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Депутаты городского совета Симферополя назначили на 21 сентября конкурс на замещение должности главы горадминистрации, сообщили в четверг ТАСС в горсовете. Эта должность стала вакантной после отставки 29 августа главы администрации Геннадия Бахарева.
"Решением горсовета объявлен конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя, он назначен на 21 сентября", - сказал представитель горсовета.
Как сообщалось, Бахарев, руководивший Симферополем с 2014 года, ушел в отставку по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности главы горадминистрации назначена замглавы администрации Галина Александрова.
Депутаты горсовета Симферполя в четверг также согласовали отставку Бахарева и назначение Александровой в качестве врио градоначальника столицы Крыма.
Аксенов ранее сообщил, что лично планирует войти в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность главы администрации Симферополя.