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Конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя назначен на 21 сентября

Политика
31 августа, 11:29 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 31, августа. /ТАСС

Геннадий Бахарев, руководивший городом с 2014 года, ушел в отставку по состоянию здоровья

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 августа. /ТАСС/. Депутаты городского совета Симферополя назначили на 21 сентября конкурс на замещение должности главы горадминистрации, сообщили в четверг ТАСС в горсовете. Эта должность стала вакантной после отставки 29 августа главы администрации Геннадия Бахарева.

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"Решением горсовета объявлен конкурс на замещение должности главы администрации Симферополя, он назначен на 21 сентября", - сказал представитель горсовета.

Как сообщалось, Бахарев, руководивший Симферополем с 2014 года, ушел в отставку по состоянию здоровья. Исполняющим обязанности главы горадминистрации назначена замглавы администрации Галина Александрова.

Депутаты горсовета Симферполя в четверг также согласовали отставку Бахарева и назначение Александровой в качестве врио градоначальника столицы Крыма.

Аксенов ранее сообщил, что лично планирует войти в конкурсную комиссию по отбору кандидатов на должность главы администрации Симферополя.

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Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
Темы
Отставки и назначения
Страны
Россия
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