Представитель "Родины" снял свою кандидатуру с выборов главы Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 августа. /ТАСС/. Председатель регионального отделения партии "Родина" Николай Тараканов снял свою кандидатуру с выборов главы Карелии, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Центральной избирательной комиссии республики.

"Тараканов подал в Центральную избирательную комиссию республики заявление о снятии своей кандидатуры с выборов", - сказала представитель избиркома Дарья Голицына.

"Я считаю, что лучший кандидат на сегодняшний день - это Артур Парфенчиков (врио главы Карелии)", - пояснил ТАСС свое решение Тараканов.

Николай Тараканов родился в Петрозаводске 19 мая 1977 года. Является директором ООО "АК-1126". Ранее избирался депутатом Петрозаводского городского совета. В мае 2015 года возглавил отделение партии "Родина" в Карелии.

Кандидат от Партии роста

В пресс-службе регионального ЦИК также сообщили, что от участия в выборах также отказалась кандидат от Партии роста, уполномоченный по защите прав предпринимателей Карелии Елена Гнетова.

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"Гнетова подала письменное заявление, в котором сообщила о снятии своей кандидатуры с выборов главы Республики Карелия", - сказала представитель избиркома Дарья Голицына.

Решение об аннулировании регистрации кандидата будет принято на ближайшем заседании карельского избиркома.

"Я считаю, что кандидатура Артура Олеговича (Парфенчикова, врио главы Республики Карелия) наиболее эффективная. Я вижу, насколько последовательно и эффективно он отрабатывает вопросы по стратегии роста, которая является моей программой по развитию экономики республики. В частности, это имущественный комплекс, земельный, вопросы по развитию агропромышленного комплекса, связанные с нестационарной торговлей, с налоговыми льготами", - пояснила ТАСС Гнетова причину подачи заявления.

Елена Гнетова родилась 20 февраля 1962 года в Петрозаводске. В 1984 году окончила филологический факультет Петрозаводского государственного университета. С февраля 2013 года является уполномоченным по защите прав предпринимателей в Карелии. В 2016 году была выдвинута кандидатом от "Партии роста" на выборах депутатов Госдумы седьмого созыва по одномандатному округу и заняла седьмое место.

Согласно законодательству, до 4 сентября кандидаты могут отказаться от участия в выборах по любым обстоятельствам, с 4 до 8 сентября - по вынуждающим, например, из-за тяжелой болезни, пояснила представитель ЦИК. Решение об аннулировании регистрации кандидата будет принято на ближайшем заседании карельского избиркома.

О выборах

На выборах главы Карелии, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября, зарегистрированы семь кандидатов: Артур Парфенчиков ("Единая Россия"), Евгений Ульянов (КПРФ), Николай Тараканов ("Родина"), Ирина Петеляева ("Справедливая Россия"), Евгений Беседный (ЛДПР), Елена Гнетова (Партия роста), Ольга Ильюкова ("Патриоты России").

Прямые выборы главы Карелии пройдут впервые с 2002 года.

Президент России Владимир Путин 15 февраля принял отставку Александра Худилайнена с поста главы Карелии и назначил врио руководителя региона Парфенчикова, который ранее являлся директором Федеральной службы судебных приставов РФ.