Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Найти адрес участка для голосования 10 сентября можно на сайте госуслуг

Политика
31 августа, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Механизм доступен для граждан 20 субъектов РФ, в которых в этот день состоятся выборы в региональные органы государственной власти

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Жители 20 регионов России, где 10 сентября пройдут выборы глав субъектов и депутатов законодательных собраний, смогут воспользоваться сайтом госуслуг для поиска помещения для голосования. Об этом сообщается в четверг на сайте Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

"Министерство связи и массовых коммуникаций сообщает, что на Едином портале государственных и муниципальных услуг [ЕПГУ] реализован механизм, который позволяет пользователям выбрать удобный избирательный участок в пределах соответствующего избирательного округа для участия в едином дне голосования. Механизм доступен для граждан 20 субъектов РФ, в которых в этот день состоятся выборы в региональные органы государственной власти", - говорится в релизе.

Как пояснил директор департамента проектов по информатизации Минкомсвязи России Олег Качанов, ведомство создало этот сервис в связи с недавними изменениями в законодательство о выборах, которые предусматривают отмену открепительных удостоверений и дают возможность гражданам подать заявление о включении в список избирателей по месту пребывания в день голосования.

Подавать такие заявление можно было с 26 июля, последний день - 4 сентября. Обладатели подтвержденной учетной записи на портале госуслуг могут сделать это через данный сайт. После успешной подачи заявления в личный кабинет на портале госуслуг придет уведомление с информацией о выбранном избирательном участке.

Позднее подать такое заявление можно будет только на участке по месту регистрации до 14:00 субботы накануне выборов.

В единый день голосования 10 сентября прямые выборы глав субъектов пройдут в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города. Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В ОП предложили переписать закон о свободе совести в духе "новой светскости"
2
Биография Людмилы Рюминой
3
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
4
Песков: РФ не может оставлять без ответа враждебные шаги США в свой адрес
5
Орешкин не стал комментировать публикацию о том, что он "фаворит Путина"
6
Forbes опубликовал список самых влиятельных россиян столетия
7
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама