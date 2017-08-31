Найти адрес участка для голосования 10 сентября можно на сайте госуслуг

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Жители 20 регионов России, где 10 сентября пройдут выборы глав субъектов и депутатов законодательных собраний, смогут воспользоваться сайтом госуслуг для поиска помещения для голосования. Об этом сообщается в четверг на сайте Министерства связи и массовых коммуникаций РФ.

"Министерство связи и массовых коммуникаций сообщает, что на Едином портале государственных и муниципальных услуг [ЕПГУ] реализован механизм, который позволяет пользователям выбрать удобный избирательный участок в пределах соответствующего избирательного округа для участия в едином дне голосования. Механизм доступен для граждан 20 субъектов РФ, в которых в этот день состоятся выборы в региональные органы государственной власти", - говорится в релизе.

Как пояснил директор департамента проектов по информатизации Минкомсвязи России Олег Качанов, ведомство создало этот сервис в связи с недавними изменениями в законодательство о выборах, которые предусматривают отмену открепительных удостоверений и дают возможность гражданам подать заявление о включении в список избирателей по месту пребывания в день голосования.

Подавать такие заявление можно было с 26 июля, последний день - 4 сентября. Обладатели подтвержденной учетной записи на портале госуслуг могут сделать это через данный сайт. После успешной подачи заявления в личный кабинет на портале госуслуг придет уведомление с информацией о выбранном избирательном участке.

Позднее подать такое заявление можно будет только на участке по месту регистрации до 14:00 субботы накануне выборов.

В единый день голосования 10 сентября прямые выборы глав субъектов пройдут в 16 регионах: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе, для которого это первые в истории прямые выборы руководителя города. Выборы депутатов законодательных собраний пройдут в шести регионах: Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях.