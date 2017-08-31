Посольство РФ в Мьянме призвало туристов соблюдать местные традиции

БАНГКОК, 31 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Мьянме призвало российских граждан, находящихся на территории республики, "строго соблюдать принятые здесь правила посещения религиозно-культурных объектов" после инцидента с туристкой в Багане. Об этом говорится в комментарии дипмиcсии, опубликованном в четверг на официальной странице посольства в Facebook.

"Нарушение [правил] может иметь, в том числе, уголовно-правовые последствия", - предупреждают дипломаты.

Как сообщалось ранее, россиянка 1977 года рождения была задержана полицией еще 1 августа в городе Баган (Паган), знаменитом древними буддийскими пагодами. Туристка посетила несколько святынь в обуви, что считается неприемлемым среди местных буддистов. Путешественница отказалась снять обувь, несмотря на неоднократные замечания, и местные жители позднее обратились в полицию.

Изначально россиянке судом было назначено наказание за оскорбление чувств верующих в виде штрафа в размере 500 тыс. мьянманских кьят (около $370). Однако женщина отказалась платить, и наказание было заменено на тюремное заключение сроком на один месяц. "Насколько нам известно, у нее были деньги, но она почему-то решила поступить именно таким образом", - сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Владимир Егоров.

25 августа суд приговорил россиянку еще к шести месяцам заключения за нарушение миграционного законодательства республики. "Нарушение местного законодательства во время пребывания в Мьянме было расценено как нарушение в том числе миграционных правил, что повлекло за собой дополнительное наказание", - рассказал Егоров.

Посольство РФ в Мьянме обратилось в МИД республики за разъяснениями, сообщил дипломат. Он уточнил, что осужденной россиянке была оказана необходимая консульская поддержка. "Заведующий консульским отделом посольства посетил гражданку России и находится в контакте с ее родственниками. Со стороны осужденной жалоб на условия содержания не поступало", - отметил Егоров.

Приговоры иностранцам в Мьянме

Большинство жителей Мьянмы являются буддистами и трепетно относятся к своим святыням и религиозным представлениям. Осужденная россиянка стала не первым иностранцем, попавшим в тюрьму за проявление неуважения к верующим. В октябре 2016 года 30-летний турист из Нидерландов Клаас Хайтема был приговорен к трем месяцам тюремного заключения и штрафу в размере $80: он грубо прервал молебен в местном храме, который мешал ему спать. В суде турист заявил, что принял буддийский молебен за нарушение общественного порядка в поздний час и решил самостоятельно прекратить "безобразие".

В марте 2015 года суд города Янгон приговорил новозеландца Филипа Блэквуда к 2,5 года тюремного заключения за оскорбление религиозных чувств верующих. Поводом для наказания новозеландца стала реклама янгонского бара в социальной сети Facebook, этим баром владел сам Блэквуд. На рекламном изображении был Будда в наушниках. В январе 2016 года мужчина вышел на свободу благодаря масштабной амнистии.