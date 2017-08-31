Песков: РФ не может оставлять без ответа враждебные шаги США в свой адрес

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Кремль сожалеет о недружественных шагах США в адрес России, Москва не может оставлять их без ответа.

"Мы сожалеем в связи с далеко не конструктивной позицией, которую занимают наши коллеги в США, и, конечно, мы не можем оставлять без ответа недружественные, а иногда и враждебные проявления в наш адрес", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Россия никогда не была инициатором кризиса в отношениях двух стран и рестрикций, выступая против них. "Президент Путин последовательно говорит о желании Москвы выстраивать добрые отношения [с США], которые основаны на принципах взаимной выгоды и взаимного доверия, - отметил он. - Это достаточно последовательная линия президента Путина".

Песков заявил, что слова нового посла РФ в США Анатолия Антонова в интервью "Коммерсанту" о намерении выстраивать добрые отношения с Вашингтоном в этом смысле не являются какой-то новой линией Москвы. "Нет, это не новая линия, это линия традиционная", - подчеркнул он.

"Мы традиционно выступаем за добрые отношения с США, более того - мы считаем, что эти отношения должны быть продвинуты в интересах мира и глобальной стабильности, в интересах урегулирования насущных мировых и региональных проблем", - добавил представитель Кремля.