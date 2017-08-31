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Песков: дата визита Макрона в Россию пока прорабатывается

Политика
31 августа, 13:31 дата обновления: 31 августа, 13:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Представитель Кремля отметил, что контакты между двумя странами продолжаются на разных уровнях

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Кремль пока прорабатывает с Елисейским дворцом дату визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Россию. "Работа (по подготовке визита Макрона в РФ - прим. ТАСС) продолжается, по мере того, как по дипломатическим каналам будут определяться сроки, соответственно, мы будем информировать вас", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что контакты между двумя странами продолжаются на разных уровнях. По его словам, во время пребывания Путина в Версале в мае "был сделан очень хороший задел, намечены широкие перспективы".

Москва высоко ценит желание Макрона вести диалог с РФ, не обходя при этом существующих разногласий, но и не увязывая их наличие с перспективами развития двусторонних отношений. Таким образом Песков прокомментировал заявления Макрона в интервью еженедельнику Le Point, в котором он в частности, подчеркнул важность развития диалога с Россией, несмотря на разные позиции, которых придерживаются страны по украинскому вопросу.

"Мы ознакомились с интервью Макрона. Мы высоко ценим готовность и желание президента Франции вести диалог с Россией. Это абсолютно взаимное намерение, и президент Путин его разделяет, не обходя тех вопросов, по которым имеются достаточно серьезные разногласия, но и не увязывая наличие определенного набора разногласий с перспективами развития отношений в целом", - сказал Песков.

Он добавил, что Москва абсолютно согласна с позицией, что "расхождение во взглядах по тем или иным региональным и мировым проблемам не должны быть препятствием для продолжения и расширения диалога". "В этом плане взгляды Москвы абсолютно корреспондируются с таким подходом главы французского государства", - заключил Песков.

Макрон подчеркнул важность развития диалога с Россией, несмотря на разные позиции, которых придерживаются страны по украинскому вопросу. "По Украине мы придерживаемся абсолютно разных подходов", - отметил Макрон. "Но мы договорились о диалоге между гражданскими обществами (Франции и России - прим. ТАСС), - подчеркнул он. - Проект "Трианонского диалога" мы реализуем". Кроме того, по словам Макрона, у Парижа и Москвы "есть согласие по политике в области климата", в которой РФ, по мнению политика, "готова поддержать" Францию.

"Я говорю со всеми очень прямо и откровенно, - подчеркнул президент Франции, излагая свой подход к ведению международного диалога. - Я стараюсь обозначить разногласия, точки совпадения и пути, по которым можно продвигаться вместе".

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Макрон, Эмманюэль Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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