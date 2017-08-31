Путин проведет встречу с врио губернатора Саратовской области Радаевым

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 31 августа проведет встречу с врио губернатора Саратовской области Валерием Радаевым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент сегодня работает в Москве. У него сегодня обычный набор совещаний, рабочих встреч. Публичным будет его общение с врио губернатора Саратовской области Валерием Радаевым", - рассказал Песков. Пресс-секретарь добавил, что Путин и Радаев "поговорят о делах Саратова и области".

Путин в марте 2017 года принял отставку главы Саратовской области Валерия Радаева и назначил его врио губернатора до выборов.