Путин проведет встречу с врио губернатора Саратовской области Радаевым

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 31 августа проведет встречу с врио губернатора Саратовской области Валерием Радаевым. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Президент сегодня работает в Москве. У него сегодня обычный набор совещаний, рабочих встреч. Публичным будет его общение с врио губернатора Саратовской области Валерием Радаевым", - рассказал Песков. Пресс-секретарь добавил, что Путин и Радаев "поговорят о делах Саратова и области".
Путин в марте 2017 года принял отставку главы Саратовской области Валерия Радаева и назначил его врио губернатора до выборов.