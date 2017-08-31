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Титов назвал отказ кандидата Партии роста от участия в выборах трезвой оценкой шансов

Политика
31 августа, 14:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

По мнению председателя партии Бориса Титова, решение Елены Гнетовой связано с тем, что "она, наверное, поняла, что сегодня она претендовать на выигрыш не может"

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Председатель Партии роста, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что кандидат от партии на пост главы Карелии Елена Гнетова снялась с выборов, так как поняла, что не сможет достигнуть результата, на который рассчитывала. Об этом он сообщил в четверг журналистам.

Ранее стало известно, что Гнетова, которая является уполномоченным по защите прав предпринимателей в Карелии, отказалась от участия в выборах главы республики, подав заявление о снятии своей кандидатуры в избирательную комиссию.

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Отвечая на вопрос ТАСС о причинах поступка Гнетовой, Титов сказал, что еще не общался с ней после подачи заявления в избирком, но она уведомила руководящий орган партии о своем решении.

"Думаю, это связано с тем, что она, наверное, поняла, что сегодня она претендовать на выигрыш не может, и поэтому тратить дальше ресурсы и пытаться получить какой-то результат, который она запланировала, она не смогла", - сказал он.

По словам Титова, решение участвовать в выборах принадлежало исключительно Гнетовой, это позволило ей показать работу института бизнес-омбудсмена в республике. Лидер партии пояснил, что это был своеобразный "общественный выход". "Чтобы показать, что мы здесь, и есть [программа партии] "Стратегия роста", которую нужно реализовывать не только на федеральном уровне, но и в регионах", - подчеркнул он.

Также свою кандидатуру снял кандидат "Родины" Николай Тараканов, заявив, что лучшим претендентом на пост главы Карелии является врио руководителя республики Артур Парфенчиков. Выборы состоятся 10 сентября.

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