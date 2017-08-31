Титов назвал отказ кандидата Партии роста от участия в выборах трезвой оценкой шансов

РЖД и Мурманский МТП завершили проект по реконструкции Южной горловины станции МурманскТранспорт 31 августа, 15:44
Кавагути и Смирнов продолжают тренироваться и не исключают участия в чемпионате РоссииСпорт 31 августа, 15:37
Все объекты инфраструктуры вокруг стадиона ЧМ в Калининграде будут сданы к концу годаСпорт 31 августа, 15:36
Источник: футболист Алексей Ионов перейдет из "Динамо" в "Ростов"Спорт 31 августа, 15:34
Сборная Японии обыграла команду Австралии и обеспечила себе участие в ЧМ-2018 по футболуСпорт 31 августа, 15:33
ПКР надеется на рациональное решение МПК в вопросе допуска россиян на Паралимпиаду-2018Спорт 31 августа, 15:31
Выборы Гануса на пост гендиректора РУСАДА прошли под наблюдением экспертов WADAСпорт 31 августа, 15:28
"Рубин" подписал контракт с футболистом Сесаром НавасомСпорт 31 августа, 15:25
Красноярские ученые выделили новый штамм бактерий для производства бактериальной целлюлозыНаука 31 августа, 15:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Председатель Партии роста, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что кандидат от партии на пост главы Карелии Елена Гнетова снялась с выборов, так как поняла, что не сможет достигнуть результата, на который рассчитывала. Об этом он сообщил в четверг журналистам.
Ранее стало известно, что Гнетова, которая является уполномоченным по защите прав предпринимателей в Карелии, отказалась от участия в выборах главы республики, подав заявление о снятии своей кандидатуры в избирательную комиссию.
Отвечая на вопрос ТАСС о причинах поступка Гнетовой, Титов сказал, что еще не общался с ней после подачи заявления в избирком, но она уведомила руководящий орган партии о своем решении.
"Думаю, это связано с тем, что она, наверное, поняла, что сегодня она претендовать на выигрыш не может, и поэтому тратить дальше ресурсы и пытаться получить какой-то результат, который она запланировала, она не смогла", - сказал он.
По словам Титова, решение участвовать в выборах принадлежало исключительно Гнетовой, это позволило ей показать работу института бизнес-омбудсмена в республике. Лидер партии пояснил, что это был своеобразный "общественный выход". "Чтобы показать, что мы здесь, и есть [программа партии] "Стратегия роста", которую нужно реализовывать не только на федеральном уровне, но и в регионах", - подчеркнул он.
Также свою кандидатуру снял кандидат "Родины" Николай Тараканов, заявив, что лучшим претендентом на пост главы Карелии является врио руководителя республики Артур Парфенчиков. Выборы состоятся 10 сентября.