Кандидат от "Патриотов России" отказался от участия в выборах главы Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 августа. /ТАСС/. Председатель регионального отделения партии "Патриоты России" Ольга Ильюкова сняла свою кандидатуру с выборов главы Карелии, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Центральной избирательной комиссии республики.

"Ольга Ильюкова предоставила в избирком письменное заявление о снятии своей кандидатуры с выборов главы Карелии", - сказала представитель избиркома Дарья Голицына.

Решение об аннулировании регистрации кандидата будет принято на ближайшем заседании карельского избиркома.

Ольга Ильюкова родилась в Петрозаводске 1 декабря 1958 года. С 1975 по 1989 годы работала в городе Николаеве (Украина), затем на предприятиях карельской столицы. С 1989 по 2008 годы проходила службу в органах внутренних дел МВД России, в настоящее время является пенсионером. С января 2014 года возглавляет карельское отделение политической партии "Патриоты России".

О выборах

На выборах главы Карелии, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября, зарегистрированы семь кандидатов: Артур Парфенчиков ("Единая Россия"), Евгений Ульянов (КПРФ), Николай Тараканов ("Родина"), Ирина Петеляева ("Справедливая Россия"), Евгений Беседный (ЛДПР), Елена Гнетова (Партия роста), Ольга Ильюкова ("Патриоты России").

Прямые выборы главы Карелии пройдут впервые с 2002 года.

Президент России Владимир Путин 15 февраля принял отставку Александра Худилайнена с поста главы Карелии и назначил врио руководителя региона Парфенчикова, который ранее являлся директором Федеральной службы судебных приставов РФ.