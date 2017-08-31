Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кандидат от "Патриотов России" отказался от участия в выборах главы Карелии

Политика
31 августа, 15:01 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 31, августа. /ТАСС

Решение об аннулировании регистрации кандидата примут на заседании регионального избиркома

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 августа. /ТАСС/. Председатель регионального отделения партии "Патриоты России" Ольга Ильюкова сняла свою кандидатуру с выборов главы Карелии, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Центральной избирательной комиссии республики.

Смотрите также

Как проголосовать на выборах-2017

"Ольга Ильюкова предоставила в избирком письменное заявление о снятии своей кандидатуры с выборов главы Карелии", - сказала представитель избиркома Дарья Голицына.

Решение об аннулировании регистрации кандидата будет принято на ближайшем заседании карельского избиркома.

Ольга Ильюкова родилась в Петрозаводске 1 декабря 1958 года. С 1975 по 1989 годы работала в городе Николаеве (Украина), затем на предприятиях карельской столицы. С 1989 по 2008 годы проходила службу в органах внутренних дел МВД России, в настоящее время является пенсионером. С января 2014 года возглавляет карельское отделение политической партии "Патриоты России".

О выборах

На выборах главы Карелии, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября, зарегистрированы семь кандидатов: Артур Парфенчиков ("Единая Россия"), Евгений Ульянов (КПРФ), Николай Тараканов ("Родина"), Ирина Петеляева ("Справедливая Россия"), Евгений Беседный (ЛДПР), Елена Гнетова (Партия роста), Ольга Ильюкова ("Патриоты России").

Прямые выборы главы Карелии пройдут впервые с 2002 года.

Президент России Владимир Путин 15 февраля принял отставку Александра Худилайнена с поста главы Карелии и назначил врио руководителя региона Парфенчикова, который ранее являлся директором Федеральной службы судебных приставов РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Единый день голосования - 2017
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ задержала выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты 1 сентября
2
В ОП предложили переписать закон о свободе совести в духе "новой светскости"
3
Биография Людмилы Рюминой
4
Кобзон: Людмила Рюмина боролась за чистоту русской песни
5
Российский турист погиб в результате падения с балкона в Турции
6
Песков: РФ не может оставлять без ответа враждебные шаги США в свой адрес
7
Всероссийский урок "Россия, устремленная в будущее" пройдет 1 сентября
Темы дня
Новости партнеров
Реклама