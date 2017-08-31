Лавров 8 сентября встретится в Москве с главой МИД Франции

МОСКВА, 31 августа./ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 8 сентября в Москве с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очередная встреча министров, которая организуется по инициативе Парижа, состоится в развитие договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента РФ с президентом Франции 29 мая в Версале", - сказала дипломат.

"В рамках беседы предполагается обсудить основные вопросы двусторонней повестки дня, а также ситуацию в Сирии и другие ключевые международные проблемы, за решение которых наши страны как постоянные члены СБ ООН несут особую ответственность", - подчеркнула она.