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Лавров 8 сентября встретится в Москве с главой МИД Франции

Политика
31 августа, 15:24 UTC+3 МОСКВА, 31 августа./ТАСС

Встреча министров организуется по инициативе Парижа, уточнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова

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МОСКВА, 31 августа./ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится 8 сентября в Москве с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очередная встреча министров, которая организуется по инициативе Парижа, состоится в развитие договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента РФ с президентом Франции 29 мая в Версале", - сказала дипломат.

"В рамках беседы предполагается обсудить основные вопросы двусторонней повестки дня, а также ситуацию в Сирии и другие ключевые международные проблемы, за решение которых наши страны как постоянные члены СБ ООН несут особую ответственность", - подчеркнула она.

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Персоны
Ле Дриан, Жан-Ив Лавров, Сергей Викторович
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