Захарова назвала тщетными попытки "Джебхат ан-Нусры" легализоваться из-за смены названия

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Попытки террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) легализоваться в результате смены названия тщетны. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Складывается ощущение, что нусровцы уверовали в спасительную силу уже ставшего привычным очередного ребрендинга и считают, что очередная смены формы и названия поможет исключить их из перечня террористических организаций. Однако все эти попытки уйти от ответственности за преступления и, скажем так, легализоваться, они, конечно, обречены", - подчеркнула дипломат.