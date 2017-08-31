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МИД РФ: боевики планируют химатаку в провинции Дераа, чтобы затем обвинить в этом Дамаск

Политика
31 августа, 15:38 дата обновления: 31 августа, 15:47 UTC+3

По словам Марии Захаровой, на складе боеприпасов вооруженной группировки "Шабаб ас-Сунна" в поселении Бозра Аш-шам находится несколько ракет с боевыми отравляющими веществами

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Террористы группировки "Шабаб ас-Сунна", имеющие, по российским данным, доступ к химическому оружию планируют его использовать в провинции Дераа, чтобы затем обвинить в этом правительственные войска Сирии.

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Такое заявление в четверг сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"В настоящее время на складе боеприпасов вооруженной группировки "Шабаб ас-Сунна" в поселении Бозра Аш-шам в провинции Дераа находится несколько ракет с боевыми отравляющими веществами, - сказала она. - По нашим данным, боевики планируют использовать это оружие в одном из населенных пунктов провинции Дераа с последующим обвинением правительственных войск в химатаке против мирного населения".

По словам Захаровой, вероятнее всего атаки в населенных пунктах: Хиран, Нава, Инхил, Джамиля, Тафас и Дейра.

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Захарова, Мария Владимировна
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