МИД РФ: боевики планируют химатаку в провинции Дераа, чтобы затем обвинить в этом Дамаск

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Террористы группировки "Шабаб ас-Сунна", имеющие, по российским данным, доступ к химическому оружию планируют его использовать в провинции Дераа, чтобы затем обвинить в этом правительственные войска Сирии.

Такое заявление в четверг сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"В настоящее время на складе боеприпасов вооруженной группировки "Шабаб ас-Сунна" в поселении Бозра Аш-шам в провинции Дераа находится несколько ракет с боевыми отравляющими веществами, - сказала она. - По нашим данным, боевики планируют использовать это оружие в одном из населенных пунктов провинции Дераа с последующим обвинением правительственных войск в химатаке против мирного населения".

По словам Захаровой, вероятнее всего атаки в населенных пунктах: Хиран, Нава, Инхил, Джамиля, Тафас и Дейра.