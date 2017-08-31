Замглавы МИД РФ 4-5 сентября примет участие в форуме Bled 2017

МОСКВА, 31 августа./ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков 4-5 сентября примет участие в работе Стратегического форума Bled 2017 в Словении. Об этом сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Планируется выступление на пленарном заседании "Новое видение для новой реальности", посвященном обсуждению возможностей для совместного реагирования государств на общие вызовы и угрозы, - отметила дипломат. - В контексте европейской проблематики предполагается уделить повышенное внимание ситуации на Балканах, скорейшему возвращению региона на путь стабилизации и сотрудничества, подтвердить нацеленность России на сбалансированное продвижение процессов постконфликтного урегулирования".

По словам Захаровой, на полях форума намечается "проведение двусторонних встреч заместителя министра иностранных дел РФ Алексея Мешкова с руководителями внешнеполитических ведомств ряда государств юго-восточной Европы и Евросоюза". "Состоится беседа с заместителем председателя правительства, министром иностранных дел Словении, будут организованы консультации с государственным секретарем МИД этой страны", - заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.