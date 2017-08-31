Захарова: РФ шокирована действиями Киева в отношении Курбатовой

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Россия шокирована действиями киевских властей в отношении специального корреспондента Первого канала Анны Курбатовой, которые иначе как похищением назвать трудно. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы были шокированы действиями киевского режима в отношении российских журналистов, - сказала Захарова. - Иначе как очередным похищением российского журналиста это квалифицировать сложно".
"Подходят люди, которые не представляются, отбирают мобильный телефон и документы, не дают сделать звонок ни в загранучреждение, ни близким, ни работодателю, - подчеркнула дипломат. - Потом на несколько часов человек пропадает из информационного поля, и только под колоссальным нажимом общественности, журналистов, представителей государственных органов исполнительных власти Российской Федерации, дается скупая информация, что корреспондент был задержан представителями силовых структур Украины".
"Шокировало то, что мы не услышали ни от одного высокопоставленного представителя зарубежных стран какой-либо квалификации данных действий Киева", - добавила она.