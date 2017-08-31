Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 58.55
€ 69.62
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова: РФ шокирована действиями Киева в отношении Курбатовой

Политика
31 августа, 15:57 дата обновления: 31 августа, 16:20 UTC+3

По словам официального представителя МИД РФ, "иначе как очередным похищением российского журналиста это квалифицировать сложно"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Россия шокирована действиями киевских властей в отношении специального корреспондента Первого канала Анны Курбатовой, которые иначе как похищением назвать трудно. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Смотрите также
Анна Курбатова

Киев депортирует российскую журналистку за "очернение" Украины

"Мы были шокированы действиями киевского режима в отношении российских журналистов, - сказала Захарова. - Иначе как очередным похищением российского журналиста это квалифицировать сложно".

"Подходят люди, которые не представляются, отбирают мобильный телефон и документы, не дают сделать звонок ни в загранучреждение, ни близким, ни работодателю, - подчеркнула дипломат. - Потом на несколько часов человек пропадает из информационного поля, и только под колоссальным нажимом общественности, журналистов, представителей государственных органов исполнительных власти Российской Федерации, дается скупая информация, что корреспондент был задержан представителями силовых структур Украины".

"Шокировало то, что мы не услышали ни от одного высокопоставленного представителя зарубежных стран какой-либо квалификации данных действий Киева", - добавила она.

Смотрите также

Журналистка Анна Курбатова прибудет в Москву вечером 31 августа

Курбатова рассказала о причинах своего выдворения с Украины

Украина депортировала российскую журналистку

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Депортация российской журналистки с Украины
Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
19
Госдума завершила весеннюю сессию
4
Медведев почтил память экс-канцлера Германии Гельмута Коля
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ задержала выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты 1 сентября
2
Кабмин согласовал пять кандидатур на пост президента РАН
3
Орешкин не стал комментировать публикацию о том, что он "фаворит Путина"
4
Вильфанд: скорость изменения климата на европейской части РФ в три раза выше, чем в мире
5
Режиссер Константин Богомолов выступает против митингов в поддержку Серебренникова
6
Умерла народная артистка России Людмила Рюмина
7
Глава департамента ЖКХ Москвы станет гендиректором "Россетей"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама