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Захарова: МИД оказывает содействие в розыске российских детей в иракских приютах

Политика
31 августа, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Официальный представитель ведомства сообщила, что все действия предпринимаются в тесной координации с властями Ирака

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российская сторона выясняет, сколько детей, имеющих российское происхождение, могло оказаться в детских приютах в Ираке после освобождения Мосула от террористов. Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Война обнажила еще одну немаловажную проблему - это дети войны, - отметила она. - По данным иракского отделения Детского фонда ООН [ЮНИСЕФ], в ходе операции по освобождению Мосула около 4 тыс. детей - примерная цифра 3,8 тыс. - оказались разлучены со своими родными. Российская сторона сейчас выясняет, сколько из них может оказаться россиянами либо имеющими российское происхождение".

По ее словам, по мере передачи этих детей в детские приюты Ирака "встает вопрос об их идентификации и подтверждении связей этих ребят с разыскивающими их родственниками".

"МИД РФ работает над этим [идентификацией], - сообщила Захарова. - Задействованы усилия нашего посольства в Багдаде и генконсульства в Эрбиле, советника президента РФ, председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой".

Безусловно, все эти усилия ведутся и все действия предпринимаются в тесной координации с властями Ирака, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

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Персоны
Кузнецова, Анна Юрьевна Захарова, Мария Владимировна Федотов, Михаил Александрович
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