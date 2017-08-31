Захарова: МИД оказывает содействие в розыске российских детей в иракских приютах

РАНХиГС поможет Томской области повысить эффективность госуправленияНовости партнеров 31 августа, 17:15
Футболист "Ростова" Мевля перешел в "Зенит"Спорт 31 августа, 17:13
Кабмин согласовал пять кандидатур на пост президента РАННаука 31 августа, 17:03
Исинбаева: набсовет РУСАДА почти единогласно поддержал Гануса в качестве гендиректораСпорт 31 августа, 16:59
Сергей Шнуров будет вести шоу о кошках на Первом каналеОбщество 31 августа, 16:58
Туристы из Москвы, пропавшие на севере Забайкалья, найденыОбщество 31 августа, 16:50
Экс-глава "Югры" подал иск о признании недействительным отзыва лицензии у банкаЭкономика и бизнес 31 августа, 16:44
Памфилова заявила о недопустимости стремления к "показательным цифрам" на выборахПолитика 31 августа, 16:44
Россияне стали в 3,5 раза чаще искать в интернете информацию о криптовалютеОбщество 31 августа, 16:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российская сторона выясняет, сколько детей, имеющих российское происхождение, могло оказаться в детских приютах в Ираке после освобождения Мосула от террористов. Об этом заявила в четверг на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
"Война обнажила еще одну немаловажную проблему - это дети войны, - отметила она. - По данным иракского отделения Детского фонда ООН [ЮНИСЕФ], в ходе операции по освобождению Мосула около 4 тыс. детей - примерная цифра 3,8 тыс. - оказались разлучены со своими родными. Российская сторона сейчас выясняет, сколько из них может оказаться россиянами либо имеющими российское происхождение".
По ее словам, по мере передачи этих детей в детские приюты Ирака "встает вопрос об их идентификации и подтверждении связей этих ребят с разыскивающими их родственниками".
"МИД РФ работает над этим [идентификацией], - сообщила Захарова. - Задействованы усилия нашего посольства в Багдаде и генконсульства в Эрбиле, советника президента РФ, председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой".
Безусловно, все эти усилия ведутся и все действия предпринимаются в тесной координации с властями Ирака, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.