Захарова назвала странными заявления, что РФ сама просила стать участником проекта Собибор

Фурсенко сообщил, что Мевля - последнее приобретение "Зенита" в летнее трансферное окноСпорт 31 августа, 17:17
РАНХиГС поможет Томской области повысить эффективность госуправленияНовости партнеров 31 августа, 17:15
Футболист "Ростова" Мевля перешел в "Зенит"Спорт 31 августа, 17:13
Кабмин согласовал пять кандидатур на пост президента РАННаука 31 августа, 17:03
Исинбаева: набсовет РУСАДА почти единогласно поддержал Гануса в качестве гендиректораСпорт 31 августа, 16:59
Сергей Шнуров будет вести шоу о кошках на Первом каналеОбщество 31 августа, 16:58
Туристы из Москвы, пропавшие на севере Забайкалья, найденыОбщество 31 августа, 16:50
Экс-глава "Югры" подал иск о признании недействительным отзыва лицензии у банкаЭкономика и бизнес 31 августа, 16:44
Памфилова заявила о недопустимости стремления к "показательным цифрам" на выборахПолитика 31 августа, 16:44
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова привела документальные свидетельства того, что именно польская сторона предлагала России стать участником проекта обновления Музея - Места Памяти в Собиборе, на что Москва с готовностью согласилась.
"Не следует вводить общественность в заблуждение, утверждая что российская сторона якобы сама и относительно недавно обратилась с просьбой включить ее в участники проекта, - отметила Захарова на брифинге в четверг. - Это очень странные заявления". "Еще в 2013 году министерство культуры Польши пригласило Россию подключиться к обновлению музея, и наша страна сразу же изъявила готовность принять участие, более того внести существенный финансовый вклад", - напомнила представитель МИД РФ.
В качестве документального подтверждения своих слов дипломат продемонстрировала письмо первого замминиста культуры Польши Петра Жуковского на имя посла РФ в Польше Александра Алексеева от 21 марта 2014 года, в котором "польская сторона инициативно и очень аргументировано приглашает Россию принять участие в данном проекте".
"Заверения польской стороны о том, что решение о недопущении [России к участию в проекте] не является негативным для российской стороны выглядят просто нелепо", - подчеркнула она.
Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. За это время там было уничтожено, по разным данным, от 150 до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.
Российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления Музея - Места Памяти в Собиборе в 2013 году. Его инициаторами выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, представители которых входят в состав оргкомитета. Россия положительно отреагировала на приглашение. Однако в июле 2017 года Варшава сообщила, что на заседании Международного управляющего комитета проекта было решено продолжать сотрудничество без участия России.