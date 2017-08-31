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Захарова назвала странными заявления, что РФ сама просила стать участником проекта Собибор

Политика
31 августа, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

По словам официального представителя МИД, министерство культуры Польши еще в 2013 году пригласило Россию подключиться к обновлению музея

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова привела документальные свидетельства того, что именно польская сторона предлагала России стать участником проекта обновления Музея - Места Памяти в Собиборе, на что Москва с готовностью согласилась.

"Не следует вводить общественность в заблуждение, утверждая что российская сторона якобы сама и относительно недавно обратилась с просьбой включить ее в участники проекта, - отметила Захарова на брифинге в четверг. - Это очень странные заявления". "Еще в 2013 году министерство культуры Польши пригласило Россию подключиться к обновлению музея, и наша страна сразу же изъявила готовность принять участие, более того внести существенный финансовый вклад", - напомнила представитель МИД РФ.

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В качестве документального подтверждения своих слов дипломат продемонстрировала письмо первого замминиста культуры Польши Петра Жуковского на имя посла РФ в Польше Александра Алексеева от 21 марта 2014 года, в котором "польская сторона инициативно и очень аргументировано приглашает Россию принять участие в данном проекте".

"Заверения польской стороны о том, что решение о недопущении [России к участию в проекте] не является негативным для российской стороны выглядят просто нелепо", - подчеркнула она.

Концлагерь Собибор действовал с мая 1942 года по октябрь 1943 года. За это время там было уничтожено, по разным данным, от 150 до 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Лагерь прекратил существование после восстания узников, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.

Российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления Музея - Места Памяти в Собиборе в 2013 году. Его инициаторами выступили Польша, Израиль, Нидерланды и Словакия, представители которых входят в состав оргкомитета. Россия положительно отреагировала на приглашение. Однако в июле 2017 года Варшава сообщила, что на заседании Международного управляющего комитета проекта было решено продолжать сотрудничество без участия России.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Страны
Польша Россия Израиль Словакия Нидерланды
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