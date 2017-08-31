Памфилова заявила о недопустимости стремления к "показательным цифрам" на выборах

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Давление на избиркомы с целью достижения показательных результатов на выборах 10 сентября недопустимо. Об этом в четверг заявила журналистам председатель ЦИК России Элла Памфилова по итогам прошедшего 30 августа совещания руководства ЦИК, представителей администрации президента, руководителей избирательных комиссий регионов и заместителей глав субъектов, курирующих вопросы внутренней политики.

"Как я уже говорила, никакие показательные цифры не нужны и недопустимы! А тех, кто посчитает для себя возможным использовать административное давление на избирательные комиссии, ждет уголовная и административная ответственность, которая в этом году была усилена. Надеюсь, что все наши слова были услышаны, а призывы будут реализованы", - сказала Памфилова.

По ее словам, участники совещания обсудили все аспекты избирательных кампаний, проходящих в регионах, "исходя из четкого понимания ответственности каждой стороны исключительно в рамках своей компетенции".

"При этом договорились об оперативном и эффективном взаимодействии по целому ряду вопросов. Например: материально-техническое обеспечение избирательных участков (в том числе наличие компьютеров), безопасность, доступность избирательных участков для граждан с ограниченными физическими возможностями", - пояснила глава Центризбиркома.

Кроме того, на совещании говорили об обеспечении равных возможностей для всех участников избирательных кампаний. "Главное для всех - точное, безоговорочное соблюдение закона и всех избирательных процедур. Безусловно, особое внимание направлено на 20 регионов, где отрабатываются новации, которые будут применяться на выборах [президента] в марте 2018 года", - подчеркнула Памфилова.