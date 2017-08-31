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Захарова по-китайски пригласила посетить новый раздел сайта МИД РФ на китайском языке

Политика
31 августа, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Версия сайта на китайском начнет работу 31 августа в тестовом режиме

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в четверг на брифинге о запуске нового раздела сайта российского дипведомства на китайском языке и по-китайски пригласила всех пользователей посетить портал.

"Мы запускаем сегодня раздел сайта МИД [на китайском языке], - сказала дипломат. - Это пятый иностранный язык, на котором выходит портал МИД России".

"Однако эта версия сайта не будет такой же полной как русская, - заметила она. - Для китайских пользователей будут отбираться те новости, которые будут представлять для них приоритетный интерес. Китайский портал будет снабжен новостными материалами, актуальными сообщениями".

По ее словам, этот шаг "отвечает задачам развития российско-китайских двусторонних отношений, которые вышли на беспрецедентно высокий уровень, а также высокому уровню всеобъемлющего стратегического партнерства".

"Китайская версия сайта МИД РФ начнет работать с сегодняшнего дня в тестовом режиме. Ждем от пользователей предложений и замечаний, готовы на них оперативно реагировать, - отметила Захарова. - Приглашаю китайских друзей на сайт, и могу это сделать по-китайски".

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
Темы
Российско-китайские отношения
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