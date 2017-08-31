Избирком аннулировал регистрации троих кандидатов, снявшихся с выборов главы Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 августа. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Карелии аннулировала регистрации кандидатов на пост главы республики от партий "Родина", "Патриоты России" и Партии роста, которые отказались от участия в выборах. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе избиркома.

"Сегодня состоялось заседание ЦИК Карелии. Были рассмотрены заявления кандидатов Николая Тараканова ("Родина"), Елены Гнетовой (Партия роста), Ольги Ильюковой ("Патриоты России") о снятии с выборов. Комиссия приняла решение об аннуляции регистрации данных кандидатов", - сказала представитель избиркома Дарья Голицына.

Ранее Тараканов, Гнетова и Ильюкова предоставили в карельский избирком заявления о снятии своих кандидатур с выборов. Представитель "Родины" Николай Тараканов и кандидат от Партии роста Елена Гнетова сказали ТАСС, что они отказались от дальнейшего участия в выборах в пользу врио главы республики Артура Парфенчикова ("Единая Россия"). Кандидат от "Патриотов России" Ольга Ильюкова отказалась комментировать ТАСС причину снятия.

На выборах главы Карелии, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября, зарегистрированы четверо кандидатов: Артур Парфенчиков ("Единая Россия"), Евгений Ульянов (КПРФ), Ирина Петеляева ("Справедливая Россия"), Евгений Беседный (ЛДПР). Прямые выборы главы Карелии пройдут впервые с 2002 года.

Президент России Владимир Путин 15 февраля принял отставку Александра Худилайнена с поста главы Карелии и назначил врио руководителя региона Артура Парфенчикова, который ранее являлся директором Федеральной службы судебных приставов РФ.