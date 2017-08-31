Лавров: Москва изучит новые предписания Вашингтона о закрытии дипобъектов РФ

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что Москва внимательно изучит объявленные американцами меры о закрытии дипломатических объектов России в США, после чего будет сообщено об ответной реакции. Об этом сообщили в четверг в МИД РФ.
"Министр выразил сожаление эскалацией напряженности в двусторонних отношениях, начатой не нами, и указал, что в Москве внимательно изучат объявленные американцами новые меры, после чего будет сообщено о нашей реакции", - информировали в дипведомстве.
В МИД пояснили, что госсекретарь США "звонил специально для того, чтобы проинформировать, что в ближайшее время будет объявлено о дополнительных ограничениях деятельности российских дипломатических представительств на территории США и изложил их основное содержание".