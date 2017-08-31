Косачев: РФ надо добиваться симметричности при обмене дипломатическими любезностями с США

ТАСС, 31 августа. Решение Вашингтона по закрытию российского генконсульства в Сан-Франциско нельзя назвать возвращением к паритету, РФ следует добиваться симметричности при обмене "дипломатическими любезностями" с США. Такое мнение в четверг высказал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

"Своим решением американцы создают реальные дополнительные проблемы для многочисленных жителей Сан-Франциско и всего консульского округа российского генконсульства (а это еще несколько штатов), которые пользовались его услугами", - написал он на своей странице в Facebook. "Что делать? В случае с "обменом дипломатическими любезностями" - продолжать добиваться абсолютной симметричности. И если сотрудники нашего генконсульства в Сан-Франциско будут вынуждены вернуться домой - предлагать американцам отозвать ровно такое же количество сотрудников из своих представительств в России. Вторая альтернатива - распределить попавших "под нож" российских дипломатов по другим нашим дипредставительствам в США", - добавил сенатор. По мнению Косачева, симметричный шаг может быть предпринят как по диппредставительствам США, так и визовом вопросе. По остальным вопросам, продолжил он, ответ не обязательно будет зеркальным.

Косачев при этом напомнил, что пока без ответа остаются недавние жесткие санкционные решения США, оформленные в виде отдельного закона. "Убежден, что ответ необходим. И, повторю, в этом случае он вполне может быть не симметричным. Но чувствительным", - добавил он.

США в четверг потребовали от правительства России закрыть три дипломатических объекта на американской территории, обосновав это якобы имеющим место стремлением к восстановлению дипломатического баланса. Как говорится в обнародованном в четверг письменном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, США потребовали от РФ закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско, а также сократить присутствие в Вашингтоне и Нью-Йорке.