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Посол РФ прокомментировал требование Вашингтона закрыть генконсульство в США

Политика
31 августа, 21:10 дата обновления: 31 августа, 21:22 UTC+3

Анатолий Антонов заявил, что нужно спокойно, профессионально разобраться в ситуации

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Посол России в США Анатолий Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов

© Сергей Карпов/ТАСС

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Новый посол России в США Анатолий Антонов заявил, что нужно "без истерических порывов" разобраться в ситуации с новыми решениями, принятыми Вашингтоном в отношении российской дипмиссии.

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"Сейчас нужно разобраться спокойно, очень спокойно и профессионально действовать", - сказал он журналистам в аэропорту Даллеса сразу после прибытия в США. "Говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы", - добавил он.

"Я и мои товарищи будем профессионально выполнять свою работу", - резюмировал глава российской дипмиссии.

США в четверг потребовали от России закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско, а также сократить присутствие в Вашингтоне и Нью-Йорке. Обоснованием стало якобы имеющее место стремление к восстановлению дипломатического баланса. 

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Темы
Ответные санкции РФ Санкции в отношении России Ситуация с российской дипсобственностью в США
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