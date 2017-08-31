Посол РФ прокомментировал требование Вашингтона закрыть генконсульство в США

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Новый посол России в США Анатолий Антонов заявил, что нужно "без истерических порывов" разобраться в ситуации с новыми решениями, принятыми Вашингтоном в отношении российской дипмиссии.

"Сейчас нужно разобраться спокойно, очень спокойно и профессионально действовать", - сказал он журналистам в аэропорту Даллеса сразу после прибытия в США. "Говоря по-ленински, нам не нужны истерические порывы", - добавил он.

"Я и мои товарищи будем профессионально выполнять свою работу", - резюмировал глава российской дипмиссии.

США в четверг потребовали от России закрыть генконсульство РФ в Сан-Франциско, а также сократить присутствие в Вашингтоне и Нью-Йорке. Обоснованием стало якобы имеющее место стремление к восстановлению дипломатического баланса.