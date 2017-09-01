В России упрощается порядок получения гражданства РФ для украинцев

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ТАСС, 1 сентября. Гражданам Украины теперь станет легче получить гражданство РФ по программе носителя русского языка. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-центре МВД.
"Гражданину Украины, признанному носителем русского языка, при обращении с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации необходимо представить нотариально заверенную копию заявления об отказе от имеющегося у него гражданства Украины", - сообщили в МВД.
Также там отметили, что прием заявлений по вопросам гражданства России будет осуществляться во всех подразделениях по вопросам миграции территориальных органов МВД России.
Ранее замглавы МВД Александр Горовой при обсуждении в Госдуме поправок, снимающих препятствия для получения гражданства России бывшими украинцами сообщал, что в этом году около 600 тыс. украинцев, находящихся в России, ждали решения данного вопроса.
По словам Горового, на сегодняшний день 476 тыс. граждан Украины имеют разрешение на временное проживание в РФ, 176 тыс. - вид на жительство, 777 тыс. украинцев ежегодно пролонгируют патенты на занятие трудовой деятельностью.