Путин: проблему КНДР нужно решать через диалог, а не путем давления

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Проблему ядерной программы КНДР можно решить только путем диалога без предварительных условий, а угрозы и давление - это путь в никуда. Об этом заявил президент России Владимир Путин в статье "БРИКС - к новым горизонтам стратегического партнерства", опубликованной в ведущих СМИ стран этого объединения перед саммитом, который состоится 3-5 сентября в Китае.

"Необходимо решать проблемы региона путем прямого диалога всех заинтересованных сторон без выдвижения предварительных условий. Провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика - это путь в никуда", - убежден глава российского государства.

"По мнению России, расчет на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен", - подчеркнул Владимир Путин.

По словам президента РФ, ситуация на Корейском полуострове, которая в последнее время обострилась, "балансирует на грани масштабного конфликта". Путин напомнил, что РФ и Китай "разработали дорожную карту урегулирования на Корейском полуострове, призванную способствовать поэтапному снижению напряженности, созданию механизма прочного мира и безопасности".

Дорожная карта исключает применение силы и предполагает комплексное решение всех проблем Корейского полуострова, в том числе ядерной, политико-дипломатическим путем через налаживание диалога без предварительных условий

Во вторник, 29 августа, КНДР снова запустила баллистическую ракету, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан. По предварительным данным, ракета пролетела 2,7 тыс. км. Высота ее полета достигала 550 км.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.