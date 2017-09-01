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Путин: проблему КНДР нужно решать через диалог, а не путем давления

Политика
1 сентября, 1:07 UTC+3

Президент России подчеркнул, что "воинственная и оскорбительная риторика - это путь в никуда"

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Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Проблему ядерной программы КНДР можно решить только путем диалога без предварительных условий, а угрозы и давление - это путь в никуда. Об этом заявил президент России Владимир Путин в статье "БРИКС - к новым горизонтам стратегического партнерства", опубликованной в ведущих СМИ стран этого объединения перед саммитом, который состоится 3-5 сентября в Китае.

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"Необходимо решать проблемы региона путем прямого диалога всех заинтересованных сторон без выдвижения предварительных условий. Провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика - это путь в никуда", - убежден глава российского государства.

"По мнению России, расчет на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен", - подчеркнул Владимир Путин.

По словам президента РФ, ситуация на Корейском полуострове, которая в последнее время обострилась, "балансирует на грани масштабного конфликта". Путин напомнил, что РФ и Китай "разработали дорожную карту урегулирования на Корейском полуострове, призванную способствовать поэтапному снижению напряженности, созданию механизма прочного мира и безопасности".

Дорожная карта исключает применение силы и предполагает комплексное решение всех проблем Корейского полуострова, в том числе ядерной, политико-дипломатическим путем через налаживание диалога без предварительных условий

Во вторник, 29 августа, КНДР снова запустила баллистическую ракету, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан. По предварительным данным, ракета пролетела 2,7 тыс. км. Высота ее полета достигала 550 км.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Темы
БРИКС Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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