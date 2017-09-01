Путин: проблему КНДР нужно решать через диалог, а не путем давления

Politico: Тиллерсон одобрил использование $60 млн на борьбу с информационным влиянием РФМеждународная панорама 1 сентября, 2:02
Две тысячи детей начнут учебу в первой региональной школе "Сколково" в ТамбовеОбщество 1 сентября, 1:54
Южный проиграл Федереру во втором круге US OpenСпорт 1 сентября, 1:39
Многократный чемпион MotoGP Росси госпитализирован после аварииСпорт 1 сентября, 1:29
Путин предложил странам БРИКС заключить соглашение по информационной безопасностиПолитика 1 сентября, 1:17
Путин: проблему КНДР нужно решать через диалог, а не путем давленияПолитика 1 сентября, 1:07
ТАСС 113 лет: классика новостей в формате современностиОбщество 1 сентября, 0:25
Что изменится для школьников и студентов в новом учебном годуОбщество 1 сентября, 0:10
В чемпионате России по футболу закрылось трансферное окноСпорт 1 сентября, 0:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Проблему ядерной программы КНДР можно решить только путем диалога без предварительных условий, а угрозы и давление - это путь в никуда. Об этом заявил президент России Владимир Путин в статье "БРИКС - к новым горизонтам стратегического партнерства", опубликованной в ведущих СМИ стран этого объединения перед саммитом, который состоится 3-5 сентября в Китае.
"Необходимо решать проблемы региона путем прямого диалога всех заинтересованных сторон без выдвижения предварительных условий. Провокации, давление, воинственная и оскорбительная риторика - это путь в никуда", - убежден глава российского государства.
"По мнению России, расчет на то, что можно остановить ракетно-ядерные программы КНДР исключительно давлением на Пхеньян, ошибочен и бесперспективен", - подчеркнул Владимир Путин.
По словам президента РФ, ситуация на Корейском полуострове, которая в последнее время обострилась, "балансирует на грани масштабного конфликта". Путин напомнил, что РФ и Китай "разработали дорожную карту урегулирования на Корейском полуострове, призванную способствовать поэтапному снижению напряженности, созданию механизма прочного мира и безопасности".
Дорожная карта исключает применение силы и предполагает комплексное решение всех проблем Корейского полуострова, в том числе ядерной, политико-дипломатическим путем через налаживание диалога без предварительных условий
Во вторник, 29 августа, КНДР снова запустила баллистическую ракету, которая пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан. По предварительным данным, ракета пролетела 2,7 тыс. км. Высота ее полета достигала 550 км.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.