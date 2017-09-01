Путин предложил странам БРИКС заключить соглашение по информационной безопасности

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предлагает странам БРИКС разработать универсальные правила в области международной информационной безопасности и заключить соответствующее межправительственное соглашение. С таким предложением он выступил в статье "БРИКС - к новым горизонтам стратегического партнерства", опубликованной в ведущих СМИ стран этого объединения перед саммитом, который состоится 3-5 сентября в Китае.
"Предлагаем сообща сформировать соответствующую международно-правовую базу сотрудничества, а в перспективе - разработать и принять универсальные правила ответственного поведения государств в этой области, - отметил российский лидер. - Важным шагом могло бы стать заключение межправительственного соглашения БРИКС по международной информационной безопасности".
Президент РФ в своей статье сделал акцент на том, что Россия последовательно выступает за расширение взаимодействия стран БРИКС в сфере глобальной информационной безопасности.