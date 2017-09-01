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Путин предложил странам БРИКС заключить соглашение по информационной безопасности

Политика
1 сентября, 1:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Президент России отметил, что в перспективе можно было бы "разработать и принять универсальные правила ответственного поведения государств" в этой сфере

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Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предлагает странам БРИКС разработать универсальные правила в области международной информационной безопасности и заключить соответствующее межправительственное соглашение. С таким предложением он выступил в статье "БРИКС - к новым горизонтам стратегического партнерства", опубликованной в ведущих СМИ стран этого объединения перед саммитом, который состоится 3-5 сентября в Китае.

"Предлагаем сообща сформировать соответствующую международно-правовую базу сотрудничества, а в перспективе - разработать и принять универсальные правила ответственного поведения государств в этой области, - отметил российский лидер. - Важным шагом могло бы стать заключение межправительственного соглашения БРИКС по международной информационной безопасности".

Президент РФ в своей статье сделал акцент на том, что Россия последовательно выступает за расширение взаимодействия стран БРИКС в сфере глобальной информационной безопасности.

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