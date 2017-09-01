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Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США

Политика
1 сентября, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

По мнению зампреда, президент Трамп "при всей своей нелюбви к миллиардеру на такой шаг не решится"

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Объявление Джорджа Сороса террористом, как этого требует петиция, появившаяся на сайте Белого дома, будет означать подрыв основ существования Соединенных Штатов, и президент Трамп не решится на такой шаг. Такое мнение высказал в пятницу журналистам первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

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Он отметил, что петиция с призывом к Дональду Трампу объявить миллиардера Джорджа Сороса террористом и изъять все его активы - "интересный поворот", но, скорее всего, не осуществимый.

Ранее сообщалось, что петиция с призывом объявить Сороса террористом появилась на сайте Белого дома. На минувший четверг ее подписали уже 62 тыс. человек. Для того, чтобы на обращение отреагировал Белый дом, петиция должна набрать 100 тыс. голосов граждан, то есть еще порядка 38 тыс. голосов.

"Интересный поворот. Человека, сеявшего своими деньгами по всему свету цветные революции, американцы просят признать террористом в своей стране. Очень даже вероятно, что необходимые для рассмотрения этого обращения Белым домом 100 тыс. подписей к 19 сентября будут собраны, но дело дальше вряд ли пойдет. Официальное объявление Джорджа Сороса террористом с изъятием всего его личного имущества и активов будет, по сути, означать подрыв основ существования самих Соединенных Штатов", - сказал Клинцевич.

Обвинение Сороса

Авторы петиции обвиняют Сороса в том, что он "умышленно и на постоянной основе пытался дестабилизировать [ситуацию] или совершать иные акты насилия против Соединенных Штатов и их граждан". Они призывают федеральное правительство США и министерство юстиции "немедленно объявить Джорджа Сороса и всех членов его организаций доморощенными террористами и в рамках Закона о конфискации гражданского имущества изъять как личные активы, так и те, что связаны с его структурами".

По мнению Клинцевича, президент Трамп "при всей своей нелюбви к миллиардеру на такой шаг не решится, хотя он был бы лучшим подтверждением не раз произнесенных президентом США слов, что его страна больше не будут заниматься экспортом демократии". "Но в любом случае петиция о признании Сороса террористом это уже сигнал, и не только ему одному",- цитирует сенатора его пресс-служба.

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